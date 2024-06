„Akolita” to nie „Gwiezdne wojny”, których szukacie - recenzja serialu Disney+

Miałem nadzieję na mroczną produkcję, która ukaże nam kulisy dochodzenia przez Sithów do władzy, coś jak w książce „Darth Plaguies” w ramach starego kanonu. Zamiast tego dostaliśmy opowiastkę typu young adult, w której śledzimy ckliwe losy dwóch sióstr rozdzielonych za młodu. Dopuszczam jednak fakt, że może się to zmienić - bo dopiero pod koniec czwartego odcinka akcja się zagęszcza, a cztery kolejne jeszcze przede mną.



Mimo to nie mogę pozbyć się wrażenia, że ten scenariusz bardziej pasowałby do niekanonicznej antologii anime „Star Wars: Visions” niż do Sagi od George’a Lucasa, którą znamy i kochamy. Co prawda cofnęliśmy się o stulecie do tyłu względem „Mrocznego Widma” co mogłoby wytłumaczyć fakt, że Jedi zachowują się inaczej niż moglibyśmy się spodziewać, ale ten serial jest częścią serii „The High Republic” i z nią również nie jest spójny.



Sam nie byłem przy tym zbytnim fanem postaci Vern znanej z książek „The High Republic”, ale gdybym był, to zachowanie na ekranie jej dorosłej wersji by mnie pewnie niezwykle wkurzało. Od kiedy ostatni raz ją obserwowaliśmy, zaliczyła spory regres mentalny, zachowuje się irracjonalnie i nieodpowiedzialnie. Często mam zresztą wrażenie, że postaci postępują w dany sposób tylko po to, żeby grupa doczłapała się do kolejnej sceny zapisanej nie na kartce, którą można podrzeć, tylko w niezniszczalnym kamieniu. Do tego kuleje montaż, niektóre sceny wyglądają na urwane w połowie.