Obecność tej postaci z prequeli w „Akolicie” zdezorientowała widzów. Stoi za nią coś więcej

Trzeba przyznać, że obecność tego akurat Jedi w serialu jest dość konfundująca. Rzecz w tym, że to właśnie on wypowiedział bardzo istotną kwestię w „Mrocznym widmie”. Gdy Qui-Gon Jinn opowiedział Radzie o walce z Darthem Maulem na Tatooine, sugerując, że jego przeciwnik był Sithem, nasz Cereanin (przypominam: właśnie tak nazywa się ta wysokogłowa rasa) odparł, że to niemożliwe, ponieważ ci wymarli ponad tysiąc lat wcześniej. Co zabawne, to właśnie ten tekst był cytowany przez przeciwników „Akolity” już po debiucie zwiastunów - jak Ki-Adi-Mundi mógł wierzyć, że Sithów nie ma od tak wielu lat, skoro serial pokazuje nam właśnie kogoś, kto wygląda na Lorda Sithów?