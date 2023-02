"Przyjaciele" znowu się zebrali. Courteney Cox dołączyła do hollywoodzkiej Alei Gwiazd

Przyjaciółki nie szczędziły także zabawnych historii o swojej koleżance. Opowiadały o tym, jak Courteney grała z nimi w pokera, mimo że szczerze go nienawidziła, ponieważ chciała się do nich zbliżyć, by lepiej poznać obsadę z planu "Przyjaciół". Żartowały także o przesadnej dbałości Courteney o porządek, u której wszystko zawsze musi być na swoim miejscu. Jennifer Aniston skomentowała to słowami: