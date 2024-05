Czarno-biały nie znaczy nudny. 7 najlepszych współczesnych filmów w czerni i bieli

"Frances Ha" to obraz, o którym mówiło się, że jest portretem współczesnych dwudziestokilkulatków. Frances to młoda kobieta pełna pasji do tańca. Mimo swojego artystycznego zacięcia, Frances boryka się z trudnościami w osiągnięciu stabilności życiowej. Nie stać jej na własne mieszkanie, a utrzymanie stałej pracy staje się wyzwaniem. W dodatku, życie osobiste Frances także nie układa się po jej myśli. W wieku, w którym wielu jej znajomych zakłada rodziny lub angażuje się w poważne związki, Frances trzyma się swojego unikalnego podejścia do życia. Mimo przeciwności losu, zachowuje optymizm i wiarę w to, że wszystko się ułoży. Jest marzycielką, żyjącą w świecie pełnym nadziei i alternatywnych zasad. Niechętnie poddaje się konwencjom społecznym, unikając presji do wejścia w dorosłe życie. Frances, grana przez Gretę Gerwig to postać, która nie chce podążać za tym, co schematyczne i nie zgadza się na kompromisy. Choć może być postrzegana jako niezaradna czy nieprzystosowana do życia, jej podejście do wielu spraw niesie pewną świeżość i autentyczność. "Frances Ha" bada konflikt między oczekiwaniami społecznymi, a pragnieniem życia zgodnie z własnymi zasadami, pokazując uroki, ale też wyzwania dorastania w dzisiejszym świecie.



Film dostępny jest iTunes Store.