To film o seksie, ale nie taki, jak myślisz. Jest dużo lepszy

"How to Have Sex" nie jest "Przygodą", żeby widzowie pisać po seansie na murach: "gdzie jest Tara?". Walker trzyma nas w niepewności jej losów tylko przez chwilę, aby zaraz zrekonstruować wydarzenia wspomnianej nocy. Wciąż jednak podchodzi do nich ambiwalentnie. Nie chce podawać nam wszystkiego na tacy, przez co mamy do czynienia z filmem, który wymaga skupienia. Dostrzeżenia drobnych gestów i wczytywania się w dwuznaczność danych zachowań. Wtedy jego emocjonalna głębia staje się przytłaczająca.



Ta produkcja to przyrodnia siostra "Aftersun". Z tych pamiętników z wakacji również spogląda na nas potwór, choć tym razem nie pod postacią depresji. Czas beztroski staje się dla Tary momentem nieodwracalnie utraconej niewinności, punktem zwrotnym w jej życiu przedstawionym bez hollywoodzkich fajerwerków. Wcielająca się w główną bohaterkę Mia McKenna-Bruce rozumie, że mniej może znaczyć więcej. Nie szarżuje więc gestykulacją i mimiką, a zamiast tego pozwala kamerze wychwycić delikatne drżenie ciała, czy strach w oczach. Dzięki temu "How to Have Sex" to film, którego szepty zamieniają się w ogłuszające krzyki.



Nawet pomimo finału sprowadzającego się do pozytywnego przesłania o siostrzanej sile, "How to Have Sex" jest filmem, który wywołuje kaca. Daleko mu do kina łatwego i przyjemnego, bo przyzwyczajenia odbiorcze widzów lubi wystawiać na ciężką próbę. Jednych odtrąci, innych zahipnotyzuje. W żadnym wypadku nie pozwoli jednak szybko o sobie zapomnieć.



"How to Have Sex" już w kinach.