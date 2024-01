"Czarodzieje z Waverly Place" wracają. W serialu pojawią się Selena Gomez i David Henrie

Seriale komediowe Disney Channel cieszyły się kiedyś ogromną popularnością - "Hannah Montana", "Nie ma to jak hotel" czy "Powodzenia Charlie" były produkcjami, które emitowane były w czasach rozkwitu kanału. Do hitowych tytułów zaliczyć można również serial "Czarodzieje z Waverly Place" emitowany w latach 2007-2012. Jego fabuła skupiała się na przygodach rodzeństwa Russo - Alex, Justina i Maxa, którzy należą do rodu czarodziejów, a swoje magiczne zdolności muszą trzymać w tajemnicy. Teraz pojawiła się informacja, że "Czarodzieje" wrócą na ekrany wraz z nową historią i obsadą.