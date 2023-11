Film pełen magii. Disney dawno nie dał widzom tak dobrej animacji

Nastolatka, jej wierny przyjaciel - koziołek Valentino - oraz gwiazdka wspólnie stawiają czoła najgroźniejszemu wrogowi - władcy Rosas. Najnowsza animacja Disneya to opowieść o tym, że warto marzyć, bo przecież "Marzenia są częścią twojej duszy", a wiele z nich można spełnić - po swojemu i powoli. To również historia o społeczności tak silnej, że - jeśli tylko sobie zaufa - jest w stanie przezwyciężyć zło, a solidarność i jedność jej jest wielką mocą.



Inaczej oczywiście ten film odbiorą dzieci, zachwycając się niewątpliwie warstwą wizualną, intensywnymi barwami czy uroczymi postaciami, a inaczej dorośli, dla których ten film będzie w dużej mierze odniesieniem do trudnej, pełnej przemocy i wojen rzeczywistości, w której cyniczni rządzący - jak król w "Życzeniu" - kształtują nasz świat. Magnifiko to okrutny narcyz, którego "ja" to drugie imię. Wierzy, że tylko on ma rację: cyniczny, okrutny osobnik, który traktuje wszystkich, nawet swoją żonę, bez szacunku; na wszystkich patrzy z góry. Dlatego też wyśpiewywane przez bohaterów filmu zdanie: "Życzę sobie by lepszy był świat i my" jest tak uniwersalne, zawsze aktualne.