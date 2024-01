Ten serial spodoba się nie tylko fanom fantasy. Nowa produkcja Disney+ wciąga bez reszty

Warto dodać, że książkowy cykl Ricka Rjordana odniósł spory sukces. Podobny może być w przypadku serialowej adaptacji Disney+ "Percy Jackson i Bogowie olimpijscy", która na pierwszy rzut oka zaczyna się dość zwyczajnie. Oto mamy pozornie zwyczajnego amerykańskiego nastolatka z dysleksją i ADHD, który chodzi do szkoły, spędza czas ze swoimi rówieśnikami, a razem ze swoją klasą i nauczycielami chodzi do muzeów.



Pewien szkolny incydent, kiedy to główny bohater popycha koleżankę z klasy do fontanny (tak to widzą inni) i już wiemy, że mamy do czynienia z niezwykłym chłopcem, który ma nietypowe moce. Wtedy też mama nastolatka, Sally, czuje się w obowiązku, by wyjaśnić synowi, że jest półbogiem i synem Posejdona: w mitologii greckiej boga mórz, jezior, rzek, trzęsień ziemi oraz żeglarzy. Zaskoczenie chłopca jest ogromne, ale nie ma on czasu na żadne rozkminy, bo bardzo szybko wrzucony zostaje do świata, któremu daleko do pojęcia normalnego.



Walka z minotaurem będzie pierwszym sprawdzianem, a chłopak wyruszy na niebezpieczną misję. Od tej pory będzie umykać potworom i wywodzić w pole bogów, podróżując przez całą Ameryką. Będzie musiał odszukać należący do Zeusa piorun i zapobiec wojnie. W Obozie Herosów, do którego trafia po stracie bliskiej osoby, nieustannie musi się wykazywać, konfrontować się z własnym pochodzeniem i bronić się przed tymi, którzy chcą go gnębić. Z kolei w misji, w której towarzyszą mu przyjaciele: Annabeth i Grover, Percy sam przed sobą będzie musiał odpowiedzieć sobie na ważne pytania.