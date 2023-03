"Nie ma to jak hotel" ma już 18 lat. Jak dzisiaj wyglądają gwiazdy serialu Disneya?

Bracia Sprouse swoją przygodę z aktorstwem rozpoczynali już od najmłodszych lat. W głośnym wywiadzie z Alex Cooper w podcaście "Call Her Daddy", Cole Sprouse wyznał, że on i jego brat Dylan byli wręcz zmuszani do robienia aktorskiej kariery, by podreperować rodzinne finanse. I tak w wieku 6 miesięcy pojawili się w serialu "Grace w opałach", emitowanego od 1993 do 1998 roku, a następnie w filmach "Super tata" i "Żona astronauty", gdzie grali u boku Johnny’ego Deppa i Charlize Theron. Cole pojawił się także w kultowym sitcomie "Przyjaciele" jako syn Rossa - Ben Geller.