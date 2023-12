To ostatnia szansa na zakup biletów na koncert Dawida Podsiadły. Dodatkowa pula wejściówek pojawi się dzisiaj

Wszyscy wiedzieliście, że coś w tym naszym kalendarzu koncertowym się nie zgadza, coś tam, jak to się mówi, "aż się prosi" i mieliście rację. Jutro o 12:00 startuje sprzedaż biletów na DRUGI KONCERT w Poznaniu, czyli razem będzie 6 okrągłych stadionów w czerwcu. No i przy okazji na wcześniej ogłoszone stadionowe koncerty odblokujemy dosłownie kilka biletów, bo a to ktoś nie opłacił, a to się coś zamieszało, ale uprzedzam, że to naprawdę pojedyncze egzemplarze

- ogłosił Podsiadło.