Co dalej z karierą Dawida Podsiadły? Artysta zapowiedział: "powoli będę wycofywał się w cień"

Dodał też, że w życiu zrobił już wiele świetnych rzeczy i nie kusi go podbijanie zagranicznych scen. Przyznał, że wciąż jest zaskoczony tym, jak potoczyła się jego kariera - nigdy nie spodziewał się, że urośnie do takich rozmiarów. Ba, nawet nie marzył o tym, by wypełniać stadiony tysiącami słuchaczy. "Chodziło o to, żeby robić to, co mi się podoba" - podsumował. Chyba się udało.