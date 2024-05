Szef Marvela nie chciał powrotu Jackmana do roli Wolverine'a. Odrzucił też 20 pomysłów Reynoldsa

Prawda jest taka, że na tym etapie nie wiedziałem jeszcze, jak wprowadzić Deadpoola. Wówczas myśleliśmy o tym, jak wprowadzić mutantów i X-Menów do MCU, a to według mnie potrzebowało czegoś więcej niż bazowanie na najpopularniejszych elementach. Prawda jest jednak taka, że Ryan to maszyna do wymyślania pomysłów. Przedstawił mi ten pomysł, ale poza nim było jeszcze z 25 przemyśleń i wizji.