Tę scenę ze „Spider-Mana” trzeba było powtarzać aż 156 razy. Aż trudno uwierzyć, że się udało

Mogłoby wydawać się, że opisana wcześniej scena, to co najwyżej sprawnie skonstruowane CGI. To jednak nie jest prawda. Tobey Maguire odegrał ją samodzielnie – od początku do końca. Pierwotnie zamierzano skorzystać z dobrodziejstw technologii cyfrowej, ale jeden z członków ekipy stwierdził, że wymagałoby to bardzo dużo zachodu. Wpadł na pomysł, aby aktor spróbował faktycznie dokonać tego wyczynu. Logika całego przedsięwzięcia miała opierać się na… farcie. Wszyscy zwyczajnie mieli nadzieję, że produkty wylądują na tacce prawidłowo. Okazało się, że wcale nie jest to tak proste, jak początkowo zakładano. Z taką koncepcją nie zgadzało się Studio Sony. Sam Raimi zdecydował się jednak na zrealizowanie sceny po swojemu. Kirsten Dunst opowiadała później, że Tobey Maguire dokonał tego spektakularnego wyczynu sam, a pomógł mu w tym jedynie klej na dłoni. Aktor użył go, aby przymocować sobie tacę do ręki.