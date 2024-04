"Deadpool & Wolverine": jest krwawy zwiastun filmu Marvela. To będzie wasz ulubiony filmowy duet

"Deadpool & Wolverine" będzie jedynym filmem w 2024 r. spod szyldu Marvela, co jeszcze mocniej podsyca oczekiwania fanów. W lutym dowiedzieliśmy się, że do MCU powróci Wolverine, z który po raz ostatni pojawił się na ekranie w 2017 r. za sprawą produkcji "Logan: Wolverine". Bohater, początkowo niechętny do zawarcia współpracy z Deapoolem, ostatecznie łączy siły z Wadem Wilson, wyruszając z nim w międzywymiarową podróż i stając do walki przeciwko złu, które jest zagrożeniem dla całego multiwersum.