Mówcie co chcecie, ale te animacje Disneya powinny dostać wersję live action

You can't change my mind - w całej współczesnej historii filmów animowanych spod skrzydeł Disneya, nie wyszedł lepszy tytuł niż "Dzwonnik z Notre Dame". To dzieło kompletne, piękne, a zarazem niespotykanie mroczne i tragiczne. Sposób, w jaki chociażby pokazano relację między Quasimodo, Esmeraldą a Frollem, fascynuje mnie po dziś dzień. Ten film ma również fantastyczne i doskonale brzmiące w polskim wydaniu piosenki, m.in. wybitne "Z dna piekieł". Ciężko mi zdecydować kogo bym obsadził w głównych rolach. Fanowskie serwisy podrzuciły pomysł Chrisa Hemswortha w roli Febusa, Lina-Manuela Mirandy jako Clopina, a w roli Frollo - Charlesa Dance'a. Szczerze mówiąc, widziałbym to, może poza ostatnim wyborem: do roli skonfliktowanego moralnie archidiakona bardziej pasują mi np. Ralph Fiennes i Jeremy Irons. Mam nadzieję, że szefostwo Disneya dostrzeże kiedyś potencjał na rozgrywający się we Francji mroczny musical, bazowany właśnie na "Dzwonniku".