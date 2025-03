Do namalowania muralu w Washington Heights, który zwrócił na niego uwagę superbohaterów, Muse wykorzystał krew setek różnych ludzi. Jego kolejnym makabrycznym dziełem było ustawienie ciał sześciu Inhumans tak, by wydawało się, że zajmują się codziennymi czynnościami. Daredevil i Blindspot pochwycili go podczas prac nad kolejnym projektem i wtrącili do więzienia.