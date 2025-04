Marvel zrobił w końcu prawdziwy serial, a nie film w odcinkach. Ale to i tak za mało

Oczywiście nie wszystko to, co dał nam Disney, było złe. W przypadku Marvela bardzo podobały mi się zarówno „Ms. Marvel” oraz „Hawkeye”, jak i „The Falcon and the Winter Solider” oraz „Moon Knight”. Problem w tym, że w każdym z tych przypadków nie czułem, że to serial w klasycznym tego słowa rozumieniu. To były długie opowieści podzielone na (zbyt małe) kawałeczki.