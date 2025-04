Disney+ ukrył przed nami porządną rozpierduchę. Lepszego filmu akcji na weekend nie znajdziesz

W swej pogoni za ekscesem "12 rund" na nic się nie ogląda. Dlatego drugie plany to istny przegląd najbardziej interesujących klisz w historii kina akcji - od wyluzowanego czarnoskórego pomagiera, po bezdusznego i wywyższającego sie agenta FBI. Właściwie to tylko Miles może się pochwalić jakąś charyzmą. I to dużą, ale nie jest to zasługa scenariusza, tylko wcielającego się w czarny charakter Aidana Gillena - znanego z roli Littlefingera z "Gry o tron". Bo nawet grany przez Johna Cenę główny bohater jest po prostu Johnem Ceną. On ma tu szpanować i to właśnie robi.