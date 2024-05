Serial „Wujek Samsik: Koreański sen” to bardzo nietuzinkowa oraz zaskakująca opowieść o tytułowym wujku, który potrafi zrobić tak naprawdę wszystko. Oczywiście takie on ma o sobie takie mniemanie. Inni ludzie niekoniecznie są w stanie w to uwierzyć. Samsik (Kang-ho Song) przedstawia się Kim Sanowi (Yo-han Byeon) jako osoba o nadprzyrodzonych zdolnościach. Wielokrotnie wspomina o tym, że potrafi wpływać na otaczający świat, a nawet zmienić krążenie Ziemi. Z dużą pewnością w głosie zaznacza, że może spełnić dosłownie każde marzenie Kima. Chłopak jest zafascynowany i postanawia wejść w tajemniczy układ z Samsikiem. Ich wspólne plany zaczynają się rozwijać, co sprawia, że angażują się w nie coraz to nowsze persony. Wszystko idzie, powiedzmy, aż za dobrze. W pewnym momencie rodzą się pytania. Czy Samsik naprawdę może spełnić marzenie Kim Sana? Może jest złym diabłem, który prowadzi go do pełnego spisków, zmieniającego ludzi w potwory, świata polityki? Odpowiedzi znajdziecie, a jakżeby inaczej, w samym serialu.