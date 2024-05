Marvel zrobił wreszcie dojrzałą animację dla dorosłych. Liczę na więcej takich perełek od Disney+

Zupełnie mnie nie zdziwi, gdy Marvel, widząc popularność nowych animowanych X-Menów, palnie retcon iż Bestia widoczny w scenie po napisach z „The Marvels” to ten sam bohater, co w animacji, a Logan z „Deadpoola i Wolverine’a”. Mam jednak nadzieję, że to nie on trafi do MCU, bo to ostatnie oznaczałoby, iż faktycznie znowu będzie „ostatnim żywym po apokalipsie”…



Nie chciałbym, aby uniwersum z serialu „X-Men ’97” zostało uśmiercone w ramach MCU tylko po to, by przetransportować tych bohaterów na Battleworld w „Avengers Secret Wars”, aczkolwiek na to się zanosi. Mam jednak cały czas nadzieję, że nawet jeśli taką drogą pójdzie Disney, to po soft-reboocie MCU, na który zbliża się wielkimi krokami, mutanci wrócą do odtworzonego domu.



No i czekam teraz na reaktywację pozostałych wspaniałych animowanych seriali Marvela z ery Fox Kids, na czele ze „Spider-Manem”!



Serial obejrzycie TUTAJ.