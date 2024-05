Disney+ wraca do tego, co kochacie najbardziej. Mocna nowość wpadła na platformę

Charyzmatycznego Doktora Who kochają miliony ludzi na całym świecie. Największą popularnością cieszy się on jednak w Wielkiej Brytanii. Nic dziwnego, ponieważ pochodzi on właśnie z tego regionu. Opowieści o jego nieziemskich przygodach oraz licznych podróżach w czasie spotykają się z niezwykle pozytywnym odbiorem widzów już od kilkudziesięciu lat. Serial „Doktor Who” jest dosłownie odwzorowaniem tego, jakie przemiany zachodzą w twórczym procesie wraz z biegiem czasu. Dzięki niemu można regularnie obserwować zmieniające się społeczeństwo, światopoglądy i gusta. Niedalekie od prawdy jest stwierdzenie, że można razem z nim śledzić losy ludzkości. Widzimy rozwój technologii, sposobu narracji oraz trendów. Ta seria realnie dostosowuje się do aktualnie otaczającego ją świata. Jest to w pewnym sensie dość niesamowite. Rzadko kiedy zdarza się, że widzowie z wielu pokoleń mogą w odpowiednim dla siebie momencie dołączyć do tej wyjątkowej podróży. Co najlepsze, każdy kolejny jej uczestnik doświadcza czegoś w pełni unikalnego – spotyka się z innym Doktorem, nowymi towarzyszami i przeżywa przeróżne przygody.