Masz ostatnią szansę, żeby skorzystać z wielkiej promocji Disney+. Taka cena prędko się nie powtórzy

Na początku marca Disney+ ruszył z promocją, która obejmuje abonament na dostęp do serwisu. Przez cały miesiąc widzowie ciekawi tego, co w swojej bibliotece kryje serwis, mogli skorzystać z obłędnej oferty, która kończy się już za 2 dni. Do 30 marca istnieje możliwość wykupienia subskrypcji w serwisie za 7,99 złotych miesięcznie przez 4 miesiące. Oznacza to, że jeśli wykupicie dostęp do serwisu dzisiaj, to niższą ceną możecie cieszyć się aż do końca lipca.