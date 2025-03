Ależ to jest dobry serial. Co robić, gdy stary zostawia ci w spadku kryminalne imperium?

Produkcja posila się klasycznym motywem: nieogarnięci bohaterowie muszą odnaleźć się w środowisku, do którego nie pasują. Serial odwraca jednak schematy - zamiast nakreślić transformację głównych postaci w bezwzględnych graczy, stawia na komedię absurdu i zderzenie dwóch rzeczywistości: uprzywilejowanych naiwniaków z mrocznym światem ich ojca. To, co wyróżnia produkcję, to budowanie narracji wokół tej właśnie konfrontacji.



Znalezienie odpowiedniego tonu dla takiej historii nie jest łatwe, ale twórcom udało się wykreować zgrabny rytm. Śmierć ojca bohaterów jest zarówno tragiczna, jak i absurdalna; każda sytuacja, w której zagrożone jest ich życie, zawiera elementy komizmu, a rozładowanie napięcia zapewniają albo swobodny i beztroski Raj, albo przerażony i spięty Mir.