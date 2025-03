Mufasa: Król Lew - kiedy premiera na Disney+? Doczekaliśmy się

„Mufasa: Król Lew” to film animowany w stylu live action od Disneya, stanowiący prequel do kultowego „Król Lwa” (zarówno tego z 1994, jak i późniejszego remake’u). Reżyserowany przez Barry’ego Jenkinsa, twórcę „Moonlight” oraz „Beale Street”, film ukazuje historię Mufasy, ojca Simby, skupiając się na jego młodzieńczych latach oraz drodze do objęcia roli władcy Lwiej Ziemi.



Obraz debiutował w kinach w grudniu ubiegłego roku - trochę musieliśmy zatem poczekać na jego premierę w streamingu. Subskrybenci Disney+ już lada dzień będą mogli obejrzeć produkcję w domowym zaciszu.