Chociaż w przeszłości zdarzało się Disneyowi narzekać na problemy z opłacalnością streamingu, teraz jest na dobrej drodze, aby osiągnąć wyznaczone sobie parę lat temu cele: uzyskać rentowność w tym sektorze do końca fiskalnego 2024 roku. Musi to jednak postępować z kwartału na kwartał. Na ten moment udało się zmniejszyć straty do 387 mln (w analogicznym okresie w zeszłym roku wynosiło ono ponad 1,4 mld dolarów).



Jeśli chodzi o sprzedaż licencji Netfliksowi, Disney zamierza wrócić do praktyk, które uskuteczniał przed wygaśnięciem w 2017 roku ostatniej takiej umowy. Netflix otrzyma więc dostęp do części katalogu korporacji, ale nie mówimy tu o markach pokroju Disney, Marvel, "Gwiezdne wojny" czy Pixar, bo one akurat dobrze sobie radzą na Disney+. Nie ma więc sensu, aby za ich sprawą wzmacniać konkurencję. Bob Iger zapewniał o tym, zdając raport inwestorom. Zapewne chodzi więc o tytuły z innych wytwórni i stacji telewizyjnych należących do korporacji (np. FOX, ABC).