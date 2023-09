Disney+ rozpoczyna walkę z dzieleniem kont. Pierwszy kraj odczuje to już w listopadzie

Jak wiemy, straty w działalności firmy - skierowanej bezpośrednio do konsumenta - w drugim kwartale 2023 roku wyniosły 512 mln dol. W związku z tym wciąż trwają cięcia, a Bob Iger przyznaje, że firmę czeka jeszcze sporo pracy. Teraz dowiedzieliśmy się, że Disney wykorzysta do walki z udostępnianiem haseł zapowiedzianą podwyżkę cen oraz wprowadzenie nowych abonamentów.



Subskrypcja w wersji bez reklam od 12 października br. będzie wynosić 13,99 dol. miesięcznie - czyli o 3 dol. więcej niż obecnie. Korzystanie z Hulu w wariancie bezreklamowym zdrożeje tymczasem do 17,99 dol. za miesiąc (również 3 dol. więcej). Nowy pakiet pakiet Duo Premium sprawi, że połączona subskrypcja Disney+ i Hulu ma kosztować 19,99 dol. (9,99 w wersji z reklamami), co, jak widać, pozwoli zaoszczędzić w sumie 12 dolców.



Nowy pakiet z reklamami zostanie wprowadzony do Kanady i wybranych krajów Europy już 1 listopada. Od tego momentu jedną z głównych różnic między pakietami będzie m.in. właśnie liczba urządzeń, na których będzie można korzystać z platformy w tym samym czasie. Pakiet z reklamami i Standardowy bez reklam będą oferować możliwość jednoczesnego seansu tylko na dwóch urządzeniach. To pierwszy krok do ograniczeń i zachęta do zakupu najdroższej opcji.