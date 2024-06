Nie pozwól subskrypcji Disney+ wygasnąć, bo przegapisz świetną promocję

A zatem wygląda na to, że przedwczesna rezygnacja z abonamentu skutkuje złożeniem specjalnej propozycji przez Disney+. W tym wypadku jest to kwartał dostępu do platformy w cenie 12,99 zł/mies. Nie da się ukryć: to naprawdę solidna promocja. Najwyraźniej dotyczy ona jednak wyłącznie powracających, którzy wcześniej odpuszczą. I to tymczasowo, bo wiadomość informuje również, że oferta kończy się 29 czerwca.



