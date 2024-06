Najpopularniejsze seriale i filmy SkyShowtime. Serwis ujawnił listę najchętniej oglądanych tytułów

Co obejrzeć na SkyShowtime? Propozycji jest bez liku. Te akurat zostały wybrane przez widzów. Na swoim facebookowym fanpage'u platforma udostępniła bowiem top tytułów najchętniej oglądanych przez użytkowników. Wymienione produkcje podbiły serca subskrybentów wartką akcją, trzymającą w napięciu fabułą, ostrym jak brzytwa humorem czy... uroczymi psiakami strzegącymi prawa? Tak, w zestawieniu nie mogło przecież zabraknąć "Psiego patrolu". Akurat nie serialu, który niedawno powrócił do serwisu ze swoją najnowszą odsłoną, tylko filmu. Chociaż "Wielki film" znajduje się na wysokim miejscu zestawienia, to nie on rządzi i dzieli wolnym czasem publiczności.



Król platformy mógł być tylko jeden - "Yellowstone". Jakiś czas temu dwa pierwsze sezony serialu trafiły na Netfliksa, gdzie też narobiły szumu, ale to SkyShowtime jest domem tytułu sygnowanego nazwiskiem Taylora Sheridana. Tylko tam znajdziecie wszystkie dotychczasowe odcinki i możecie wypatrywać nadchodzącej jeszcze w tym roku finałowej odsłony produkcji. Pojawi się w serwisie niedługo po premierze amerykańskiej, 14 listopada. Niestety, nie zobaczymy w niej Kevina Costnera, ale dostaliśmy już zapewnienia, że odejście aktora nie wpłynęło na kształt zakończenia.