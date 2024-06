Megogo: TVP, Polsat, TVN, sport i inne kanały telewizyjne. Co znajdziemy w ofercie serwisu?

Megogo to międzynarodowa usługa VOD i OTT - poza tym, że posiada pokaźną bibliotekę filmów, które można wypożyczyć lub kupić, udostępnia też sygnał telewizyjny poza dedykowaną siecią zamkniętą operatora. Oznacza to, że za pośrednictwem tej platformy można uzyskać dostęp do telewizji nadawcy przy wykorzystaniu dowolnego internetowego łącza. Sprawdźmy więc, jakie kanały proponuje nam Megogo.