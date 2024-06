Max w USA kontra Max w Polsce. To nie brak 4K zaskoczył mnie najbardziej

Po pierwsze: Amerykanie faktycznie mogą oglądać w 4K produkcje, które nam udostępniane są jedynie w rozdzielczości HD. Dotyczy to „Ligi sprawiedliwości”, „Konga: Wyspy czaszki”, trzech „Batmanów” od Nolana oraz trzech części „Fantastycznych zwierząt” (u nas w 4K dostępna jest tylko ostatnia z nich).



A co z pozostałymi? Okazuje się, że Polacy mają dostęp w Max do treści, których amerykanie nie mają wcale! Użytkownicy z naszego kraju poniższe przykładowe produkcje, co prawda w HD, ale mogą obejrzeć bez problemu, podczas gdy Amerykanie, aby uzyskać do nich dostęp, muszą szukać je poza serwisem Max: