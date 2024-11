Jesteśmy w przededniu premiery "Diuny: Proroctwa". Właśnie zeszło embargo, przez co w sieci zaroiło się od zagranicznych recenzji serialu HBO. To prequel dyptyku Denisa Villeneuve'a, ale sam reżyser nie był w niego zaangażowany. Ogromny przeskok czasowy w fabule oznacza też, że nie należy spodziewać się bohaterów znanych z filmów. Mimo to według krytyków wart jest uwagi fanów, choć swoim pierwowzorom nie dorasta do pięt.



Filmy Denisa Villeneuve'a były przecież objawieniem. Pierwsza część zawiesiła poprzeczkę bardzo wysoko, zgarniając 83 proc. pozytywnych recenzji na Rotten Tomatoes. Mimo to "Diuna 2" okazała się jeszcze lepsza. Krytykom spodobała się aż w 92 proc. O takich wynikach "Diuna: Proroctwo" może jedynie pomarzyć.