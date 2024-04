Uwielbiany przez widzów film trafił na Disney+. Chwilę temu był w kinach

Produkcja "Dobrzy nieznajomi", która w Polsce na dużych ekranach zadebiutowała na początku lutego, do tej pory była dostępna jedynie w ramach kupna. Jeśli nie mieliście okazji zobaczyć jej w kinie, nic straconego - film w reżyserii Andrew Haigha trafił do VOD, gdzie można obejrzeć go w ramach abonamentu.