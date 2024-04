"Fleabag": czy będzie 3. sezon? Andrew Scott rozwiewa wątpliwości

Przy okazji promocji serialu "Ripley" Andrew Scott wypowiedział się na temat potencjalnego 3. sezonu "Fleabag". W produkcji autorstwa Phoebe Waller-Bridge, której ostatni odcinek zadebiutował w kwietniu 2019 r., wcielił się on w seksownego księdza. Wielu fanów z pewnością chętnie zobaczyłaby go w kultowej roli ponownie. A co na to sam aktor?