„Dobrzy nieznajomi” online: gdzie obejrzeć film? Pełna lista serwisów VOD

„Dobrzy nieznajomi” to idealnie skonstruowane połączenie wielu gatunków filmowych. W tej produkcji widzowie znajdą zarówno elementy fantasy i dramatu psychologicznego, jak i kina queer czy thrillera. Jest to przede wszystkim opowieść o skomplikowanej naturze relacji międzyludzkich. Przedstawia także obraz skrajnej samotności, nieoczywistej miłości. Zachęca tym samym do przemyśleń dotyczących nawet sposobów przeżywania żałoby. Film przedstawia rozwój głównego bohatera, Adama, ale też ukazuje, jak radzi on sobie z traumami z przeszłości. Warto tez zwrócić uwagę na to, że Andrew Haigh (reżyser i scenarzysta) w swojej produkcji wyraźnie podkreśla, jak głośna potrafi być cisza. Niezwykle umiejętnie operuje tym, co nieuchwytne i niewypowiedziane. „Dobrzy nieznajomi” to niepokojąco interesujący tytuł.