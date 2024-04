Najlepsze filmy romantyczne 2024. Wybieramy TOP 20 tytułów

Fabuła produkcji "Do ostatniej kości" opowiada o pierwszej miłości między Mauren (Taylor Russell) a Lee (Timothee Chalamet). Ona to młoda kobieta, która uczy się, jak przetrwać na marginesie społeczeństwa. On to z kolei porywczy wyrzutek i włóczęga. Podczas wspólnej podróży na dystansie tysiąca mil odkrywają ukryte zaułki i rozmaite pułapki Ameryki epoki Ronalda Reagana. Mimo szczerych chęci, nie mogą jednak uciec od tragicznej przyszłości. Przyjdzie im wówczas zadecydować, czy ich głębokie uczucie jest w stanie pokonać to, co ich dzieli.