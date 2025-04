Nowy serial pobił Bridgertonów. To jeden z największych hitów Netfliksa wszech czasów

"Wednesday", 4. sezon "Stranger Things", "Dahmer - Potwór: Historia Jeffreya Dahmera" - tak prezentuje się podium topki najpopularniejszych seriali anglojęzycznych Netfliksa wszech czasów. Tuż za nim do tej pory znajdowała się pierwsza odsłona "Bridgertonów". To się właśnie zmieniło. I to całkiem niespodziewanie, bo nowy hit platformy potrzebował niecałego miesiąca, aby strącić produkcję na dalszą pozycję zestawienia.



Pewnie domyślacie się już, o jaki serial chodzi, bo przecież od miesiąca użytkownicy Netfliksa nie rozmawiają o żadnym innym tytule. Wraz ze swoją premierą 13 marca chwycił ich za gardła i do tej pory nie chce puścić. Wystarczy spojrzeć na topkę najpopularniejszych produkcji w naszym kraju. "Dojrzewanie" ciągle dzielnie się trzyma na pierwszym miejscu zestawienia.