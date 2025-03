Fani Dojrzewania: ten thriller na Netfliksie jest pod was skrojony. Okrzyknięto go nowym Mindhuneterem

Na "Dojrzewanie" nie ma mocnych. Nawet "Na gorącym uczynku", nowy serial na podstawie książki Harlana Cobena, nie strącił go z pierwszego miejsca najpopularniejszych produkcji odcinkowych w naszym kraju. Brytyjski thriller wciąż dzielnie się trzyma na szczycie zestawienia, bo użytkownicy nie mogą się nim nacieszyć. Tak zresztą jest na całym świecie. W globalnej topce tytułów anglojęzycznych też nie ma sobie równych.



"Dojrzewanie" to jednak zaledwie cztery odcinki po około godzinie. Odpalając pierwszy, nie chce się przerwać seansu do napisów końcowych ostatniego epizodu. Jeden wieczór starcza, aby zapoznać się z całą opowieścią o 13-latku oskarżonym o zamordowanie koleżanki ze szkoły. Dlatego właśnie widzowie zaraz po obejrzeniu produkcji mogą nabrać ochoty na inne brytyjskie thrillery, od których nie będą mogli się oderwać. Znajdą je bez problemu.