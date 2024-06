Ten serial obejrzycie do końca. I nie powstrzyma was nawet to, do kogo jest skierowany

Spodziewałam się najgorszego, a okazało się, że produkcja "Dość milczenia" wcale nie jest taka zła. Pozycja, mimo że kierowana raczej do tej młodszej części widowni, ma w sobie kilka smaczków, które mogą się spodobać również dorosłym. Czy warto ją obejrzeć? Jasne. Inna sprawa, że serial jest skonstruowany tak, że właściwie nie będziecie mieli wyboru - zmusi was do tego, by oglądać go do końca.