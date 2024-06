Polski hit Netfliksa wraca z 2. częścią. To jak prezent na Dzień Dziecka

Możemy być z siebie dumni. Staliśmy się przecież fabryką hitów Netfliksa. Do tej pory mnóstwo już naszych filmów i seriali gościło w globalnych topkach najpopularniejszych tytułów dostępnych na platformie. Trafiały do nich rzeczy tak oryginalne jak i na licencji. Zaczęło się od "365 dni", a potem co chwilę jakieś rodzime produkcje podbijały serca użytkowników na całym świecie. Zbyt wiele ich, by wymieniać. Ważne, że w 2022 roku jednym z nich był "Za duży na bajki".



"Za duży na bajki" był pierwszym polskim filmem fabularnym o e-sporcie. W dodatku familijnym, bo fabuła opowiada o Waldim, który walczy o uczestnictwo w wielkim turnieju gamingowym. Od komputera odciąga go jednak choroba matki - a raczej opiekująca się nim pod nieobecność rodzicielki lekko postrzelona ciotka. Każe mu samemu robić sobie herbatę, wychodzić na dwór, jeździć na rowerze i bawić się z rówieśnikami. Dramat! Ale nasz bohater dzielnie to znosi i nawet podoba mu się ten nowy tryb życia.