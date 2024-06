Najlepszy film o Godzilli trafił wreszcie do streamingu. Gdzie można go obejrzeć online?

Powiedzmy to sobie wprost: ten film jest fenomenem. Najpierw pokochali go krytycy, a potem popędzili na niego widzowie. I to całkiem tłumnie, bo przy mocno ograniczonej dystrybucji (również w Polsce) produkcja zarobiła na całym świecie 116 mln dol., stając się najbardziej dochodowym japońskim tytułem o Godzilli wszech czasów.



Chociaż kinowa premiera "Godzilli Minus One" miała miejsce jeszcze w grudniu zeszłego roku, do tej pory pod naszą szerokością geograficzną próżno jej było szukać w legalnym dostępie online. Film co prawda wszedł na Amazon Prime Video, ale nie u nas. W Polsce musieliśmy na niego czekać aż do teraz kiedy wreszcie niespodziewanie wpadł do streamingu, a dokładnie: na Netfliksa. Można go już obejrzeć w wersji z dubbingiem lub napisami.



