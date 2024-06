Widzowie często nie kończą filmów na Netfliksie. Te tytuły są wyjątkami

Owszem, jakiś czas temu Netflix wyszedł naprzeciw większej przejrzystości podawanych statystyk. Teraz w cotygodniowych topkach prócz liczby obejrzanych godzin pojawiają się też dane na temat pełnych wyświetleń. Metodologia platformy może jednak wzbudzać wątpliwości. W końcu chodzi w tym wypadku o liczbę godzin podzieloną przez pełny czas trwania danego filmu lub serialu. Serwis wciąż nie bierze więc pod uwagę, ile tak naprawdę osób dotrwało do napisów końcowych. A przecież, nie oszukujmy się, przy zalewie premier serwisu, wielu widzów nie chce tracić czasu, na coś, co, jak dochodzą do wniosku w trakcie seansu, im się nie podoba. Jest to zresztą zjawisko częstsze, niż się wydaje.



Ok, powody przerwania seansu mogą być różne. Ale jeśli jakiś film lub serial naprawdę nam się podoba, to w końcu, może nie od razu, ale szybciej lub później, dobrniemy do jego końca, prawda? Londyńska firma postanowiła więc sprawdzić, jakie pełnometrażowe hity Netfliksa podobały się użytkownikom na tyle, że obejrzeli je od deski do deski.