Górniak będzie uczyć, jak "chronić korzeń duszy". Za warsztaty z Edytą trzeba słono zapłacić

Nie jest tajemnicą, że Edyta Górniak interesuje się duchowością. Diwa już nie raz wypowiadała się w sieci na tego typu tematy, co budziło mieszane uczucia wśród jej fanów. Ci, którzy jednak są ciekawi, co Edyta ma do powiedzenia w tematyce duchowości oraz emocji, będą mogli wziąć udział w warsztatach o tym, jak radzić sobie z trudnymi emocjami. Trzeba będzie za nie słono zapłacić.