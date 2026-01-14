REKLAMA
TVP ujawnia, kto zawalczy o udział w Eurowizji 2026. Ciekawe nazwiska

Telewizja Polska ogłosiła, którzy artyści będą mieli szansę reprezentować Polskę na Eurowizji 2026. O miejsce na tegorocznym konkursie będzie walczyć 8 osób.

Anna Bortniak
eurowizja 2026 preselekcje kto pojedzie
Po kontrowersjach związanych z udziałem Izraela na Eurowizji 2026, kraje musiały podjąć decyzję na temat tego, czy wyślą swoich reprezentantów na konkurs. Wśród państw, które zapowiedziały swoją obecność, znalazła się m.in. Polska. Zanim jednak dowiemy się, kto pojedzie na Eurowizję do Wiednia, tradycyjnie odbędą się preselekcje, na których artyści będą rywalizowali o możliwość reprezentowania Polski. Telewizja Polska ogłosiła nazwiska.

Eurowizja 2026 - kto pojedzie? TVP ogłasza artystów do preselekcji

Z informacji prasowej nadesłanej przez TVP wynika, że o bilet do Wiednia powalczy 8 artystów:

  • Alicja - "Pray"
  • Anastazja - "Wild Child"
  • Basia Giewont - "Zimna woda"
  • Jeremi Sikorski - "Cienie przeszłości"
  • Karolina Szczurowska - "Nie bój się"
  • Ola Antoniak - "Don’t You Try"
  • Piotr Pręgowski - "Parawany tango"
  • Stasiek Kukulski - "This too shall pass"
Eurowizja 2026 - preselekcje

W najbliższym czasie dowiemy się również, w jaki sposób zostanie przeprowadzone głosowanie oraz szczegóły na tematy finału preselekcji, podczas których to widzowie wybiorą reprezentanta lub reprezentantkę Polski.

Zgłoszenia oceniała komisja w składzie:

  • Piotr Klatt - zastępca dyrektora Agencji Kreacji Rozrywki i Oprawy ds. Kreacji, TVP; przewodniczący Komisji;
  • Damian Sikorski - muzyk, dziennikarz muzyczny Czwórki Polskiego Radia;
  • Karina Nicińska - dziennikarka RMF Maxx;
  • Kamil Kozbuch - zastępca dyrektora Biura Spraw Korporacyjnych ds. Komunikacji, TVP;
  • Konrad Szczęsny - Eurowizja.org, ekspert ds. historii i trendów Konkursu;
  • Małgorzata Kosturkiewicz - reżyserka telewizyjna;
  • Michał Hanczak - dziennikarz muzyczny i prezenter Radia Eska;
  • Piotr Krajewski - dziennikarz muzyczny Radia ZET, producent koncertów Sceny ZET;
  • Tomasz Lener - Prezes Stowarzyszenia Miłośników Konkursu Piosenki Eurowizji OGAE Polska;
  • Tycjana Acquasanta - dziennikarka, podcasterka i DJ-ka;
  • Weronika Oszkiewicz - CEO & Music PR Manager, Loco Motion Agency.
70. Konkurs Piosenki Eurowizji odbędzie się w Wiedniu w dniach: 12 maja (I półfinał), 14 maja (II półfinał), 16 maja (finał).

Anna Bortniak
14.01.2026 15:41
