REKLAMA
  1. rozrywka
  2. Seriale

Ostatnia piosenka Rycerza Siedmiu Królestw jest kluczowa. Ciary i wzruszenie

W ostatnich minutach „Rycerz Siedmiu Królestw” gra numer, którego mogliście się nie spodziewać. Zamiast nut Ramina Djawadiego napisy końcowe ubarwił utwór z sprzed ponad 70 lat. I to kluczowy moment dla serialu.

Konrad Chwast
rycerz siedmiu krolestw piosenka
REKLAMA

„Rycerz Siedmiu Królestw” pogrywał sobie z muzyką i oczywiście z widzami. Już w pierwszym odcinku, gdy wydaje się, że Dunk ma zrozumieć swoje przeznaczenie i wybrzmiewają pierwsze nuty kultowej czołówki do „Gry o tron”… muzyka zostaje przerwana przez odgłosy i scenę defekacji. Numer wybrzmiewa dopiero w pełni, gdy książę Baelor dołącza do naszego bohatera w czasie Próby Siedmiu. To właśnie wtedy showrunner uznaje, że moment jest wystarczająco podniosły, aby skorzystać z legendarnej czołówki.

REKLAMA

Sixteen Tons i Rycerz Siedmiu Królestw

Użyty numer to "Sixteen Tons" w wykonaniu Tennessee Ernie Forda z 1955 roku. Sama piosenka jest starsza, bo skomponował ją i wykonał po raz pierwszy Merle Travis w 1946 r. To jednak za sprawą tego późniejszego wykonania, utwór przetrwał ponad 70 lat i niepokojąco często wraca w popkulturze.

Piosenka opowiada o górniku, który codziennie musi przerzucić 16 ton węgla, aby móc zarobić na życie. Ponura wizja świata, w której twardy mężczyzna „tym więcej ma długu, im więcej ma lat” nawiązuje do realiów pracy w kopalniach jeszcze 100 lat temu.

Numer przypomina o praktyce, w której pracownikom fizycznym wielkie kompanie i plantatorzy płacili tzw. scripami, tokenami, czyli walutą, które pracownicy mogli używać jedynie w sklepach należących do pracodawcy.  A że zarabiali mało, to nawet podstawowe produkty brali na kreskę, co powodowało, że byli zadłużeni… u własnego pracodawcy. A im dłużej tkwili w tej sytuacji, tym większy był dług.

Dunk w pętli

Ta piosenka, która przez lata stała się ważnym dziełem kultury dla mas pracujących, została użyta przez showrunnera „Rycerza Siedmiu Królestw” w sposób bardzo przemyślany. Ira Parker od początku opowiada historię nizin społecznych Westeros. Robi to jednak, odrzucając zupełnie język i symbolikę wypracowaną przez „Grę o tron” czy „Ród Smoka”, widząc w nich opowieści o elitach.

Wykorzystanie „Szesnastu ton” w finale domyka opowieść o beznadziejnym losie nizin społecznych, ludzi pracy czyli po prostu tych najsłabszych, którzy trwają w pętli, czy to zadłużenia, czy własnego statusu. Mimo bohaterstwa i woli do walki, ich sytuacja nie może ulec poprawie, gdyż system, w którym żyją, zawsze będzie ściągał ich w dół.

Sixteen Tons w South Parku

W 2018 roku w serialu South Park numer ten został użyty w trakcie montażu opowiadającego o pracownikach Amazona, którzy po pracy oglądają Prime Video, a potem zamawiają produkty z ich internetowego sklepu. Kawałek pojawił się również w „Simpsonach”, serialu „Mad Men” i wielu innych dziełach kultury, za każdym razem będąc komentarzem do paradoksów rozwarstwionego społeczeństwa.

REKLAMA
Obserwuj nas w Google Discover
Google Discover
Podobają Ci się nasze treści?
Google Discover

Jeśli chcielibyście dowiedzieć się czegoś więcej na temat "Rycerza Siedmiu Królestw", to w tym miejscu możecie poczytać o ser Lyonelu Baratheonie. Możecie też poznać odpowiedź na pytanie: gdzie podziały się smoki? Pisaliśmy też o pojawieniu się Jaja w "Grze o tron", wyjaśnialiśmy, kim jest hedge knight - wędrowny rycerz, a także omówiliśmy nowych Targaryenów i wielki twist. A może nie wiecie, jak serialowa zdrada łączy się z "GoT", dlaczego Baleor ma czarne włosy oraz o co chodziło w Rebelii Blackfyre'ów? Pisaliśmy też o 2. sezonie serialu i szpili wbitej przez produkcję w samego Martina!

REKLAMA
Konrad Chwast
23.02.2026 18:29
Tagi: HBORycerz Siedmiu Królestw
Najnowsze
17:15
Czarna komedia ominęła polskie kina. Nareszcie wleciała na telewizory
Aktualizacja: 2026-02-23T17:15:00+01:00
16:35
Rycerz Siedmiu Królestw zmienił zakończenie Martina. Kolosalna zmiana
Aktualizacja: 2026-02-23T16:35:00+01:00
15:29
Rycerz Siedmiu Królestw wbija szpilę Martinowi. Prosto w serce
Aktualizacja: 2026-02-23T15:29:04+01:00
15:06
Zmiana w serialu Harry Potter. To może być problem
Aktualizacja: 2026-02-23T15:06:28+01:00
14:36
Niby Rycerz Siedmiu Królestw, a jednak jest ich dziewięć. O co tu chodzi?
Aktualizacja: 2026-02-23T14:36:23+01:00
13:53
Pokonał Chalameta na BAFTA. Znacie go z głośnego serialu
Aktualizacja: 2026-02-23T13:53:31+01:00
12:52
Czy będzie 2. sezon Rycerza Siedmiu Królestw? Co dalej?
Aktualizacja: 2026-02-23T12:52:05+01:00
12:25
Netflix zrobił najbardziej irytujący dreszczowiec dekady. Czemu jest hitem?
Aktualizacja: 2026-02-23T12:25:43+01:00
11:51
Netflix pokazał pośmiertną rozmowę z Ericem Dane'em. Zalewałem się łzami
Aktualizacja: 2026-02-23T11:51:08+01:00
9:41
Jack Sparrow ma wrócić na wielki ekran. Nowa postać w Piratach z Karaibów
Aktualizacja: 2026-02-23T09:41:17+01:00
9:20
Fani Breaking Bad i Rycerza Siedmiu Królestw toczą wojnę. Wkroczyło HBO
Aktualizacja: 2026-02-23T09:20:09+01:00
6:15
Szwedzki łącznik to niezwykły film wojenny. Polacy się w nim zakochali
Aktualizacja: 2026-02-23T06:15:00+01:00
14:03
Spider-Man w VOD. Top 12 najlepszych filmów i seriali - ranking
Aktualizacja: 2026-02-22T14:03:00+01:00
13:12
Kiedy Oscary 2026? Święto kina nadciąga
Aktualizacja: 2026-02-22T13:12:00+01:00
12:03
Kiedy 3. sezon Euforii? Wkrótce wielka premiera
Aktualizacja: 2026-02-22T12:03:00+01:00
11:01
Drzewa to mocna rzecz. Trzeba ją przetrawić i przeczytać jeszcze raz
Aktualizacja: 2026-02-22T11:01:00+01:00
10:16
Nowy film young adult w Prime Video to katastrofa. Już dość
Aktualizacja: 2026-02-22T10:16:00+01:00
9:25
Nakręcił tylko jeden film i jest genialny. Nie przegapcie go w HBO Max
Aktualizacja: 2026-02-22T09:25:21+01:00
9:02
Disney+ wrzucił piękne love story. Szkoda, że takie nudne
Aktualizacja: 2026-02-22T09:02:00+01:00
8:01
Netflix łamie etykietę, żeby ten serial był hitem. Nie obejrzycie nic innego
Aktualizacja: 2026-02-22T08:01:00+01:00
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA