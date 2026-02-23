Ostatnia piosenka Rycerza Siedmiu Królestw jest kluczowa. Ciary i wzruszenie

Ładowanie...

„Rycerz Siedmiu Królestw” pogrywał sobie z muzyką i oczywiście z widzami. Już w pierwszym odcinku, gdy wydaje się, że Dunk ma zrozumieć swoje przeznaczenie i wybrzmiewają pierwsze nuty kultowej czołówki do „Gry o tron”… muzyka zostaje przerwana przez odgłosy i scenę defekacji. Numer wybrzmiewa dopiero w pełni, gdy książę Baelor dołącza do naszego bohatera w czasie Próby Siedmiu. To właśnie wtedy showrunner uznaje, że moment jest wystarczająco podniosły, aby skorzystać z legendarnej czołówki.

Sixteen Tons i Rycerz Siedmiu Królestw

Użyty numer to "Sixteen Tons" w wykonaniu Tennessee Ernie Forda z 1955 roku. Sama piosenka jest starsza, bo skomponował ją i wykonał po raz pierwszy Merle Travis w 1946 r. To jednak za sprawą tego późniejszego wykonania, utwór przetrwał ponad 70 lat i niepokojąco często wraca w popkulturze.



Piosenka opowiada o górniku, który codziennie musi przerzucić 16 ton węgla, aby móc zarobić na życie. Ponura wizja świata, w której twardy mężczyzna „tym więcej ma długu, im więcej ma lat” nawiązuje do realiów pracy w kopalniach jeszcze 100 lat temu.



Numer przypomina o praktyce, w której pracownikom fizycznym wielkie kompanie i plantatorzy płacili tzw. scripami, tokenami, czyli walutą, które pracownicy mogli używać jedynie w sklepach należących do pracodawcy. A że zarabiali mało, to nawet podstawowe produkty brali na kreskę, co powodowało, że byli zadłużeni… u własnego pracodawcy. A im dłużej tkwili w tej sytuacji, tym większy był dług.

Dunk w pętli

Ta piosenka, która przez lata stała się ważnym dziełem kultury dla mas pracujących, została użyta przez showrunnera „Rycerza Siedmiu Królestw” w sposób bardzo przemyślany. Ira Parker od początku opowiada historię nizin społecznych Westeros. Robi to jednak, odrzucając zupełnie język i symbolikę wypracowaną przez „Grę o tron” czy „Ród Smoka”, widząc w nich opowieści o elitach.



Wykorzystanie „Szesnastu ton” w finale domyka opowieść o beznadziejnym losie nizin społecznych, ludzi pracy czyli po prostu tych najsłabszych, którzy trwają w pętli, czy to zadłużenia, czy własnego statusu. Mimo bohaterstwa i woli do walki, ich sytuacja nie może ulec poprawie, gdyż system, w którym żyją, zawsze będzie ściągał ich w dół.

Sixteen Tons w South Parku

W 2018 roku w serialu South Park numer ten został użyty w trakcie montażu opowiadającego o pracownikach Amazona, którzy po pracy oglądają Prime Video, a potem zamawiają produkty z ich internetowego sklepu. Kawałek pojawił się również w „Simpsonach”, serialu „Mad Men” i wielu innych dziełach kultury, za każdym razem będąc komentarzem do paradoksów rozwarstwionego społeczeństwa.

Konrad Chwast 23.02.2026 18:29

