Co łączy klasykę literatury z Harrym Potterem od HBO? Ten aktor

Ta książka wstrząsa czytelnikami od ponad 70 lat. Na HBO Max właśnie zadebiutowała jej nowa adaptacja. Co łączy serialowego "Władcę much" z nadchodzącym "Harrym Potterem"? Obie produkcje mają więcej wspólnego, niż mogłoby się wydawać.

Rafał Christ
władca much hbo max harry potter co obejrzeć
"Władcę much" zna każdy. Nawet jeśli go nie czytał, na pewno kojarzy przedstawioną w nim historię. Debiutancka powieść Williama Goldinga skupia się na grupie brytyjskich chłopców, którzy w wyniku katastrofy samolotowej trafiają na bezludną wyspę. Tam próbują utrzymać porządek i zorganizować wspólne życie, ustanawiając obowiązujące zasady. Z czasem jednak władzę nad ich zachowaniem przejmują pierwotne instynkty: strach, przemoc, pragnienie władzy.

"Władca much" stanowi inspirację dla mnóstwa motywów filmowych czy serialowych. Oficjalnych adaptacji doczekał się jednak tylko trzech. Tak było jeszcze do niedawna, bo na początku lutego w Wielkiej Brytanii zadebiutował pierwszy serial na podstawie książki Goldinga. Do naszego kraju dotarł właśnie teraz. Jego pierwszy odcinek zadebiutował na HBO Max.

Władca much - co ma wspólnego z Harrym Potterem od HBO?

Warto zwrócić uwagę, że za serialowego "Władcę much" odpowiada Jack Thorne - współtwórca "Dojrzewania". Jednakże nie tylko fani hitowego kryminału Netfliksa powinni zwrócić na niego uwagę. Na swój sposób produkcja łączy się z "Harrym Potterem", który na początku 2027 roku ma zadebiutować na HBO Max. I nie chodzi tylko o wiek głównych bohaterów.

W jedną z kluczowych ról we "Władcy much" wciela się Lox Pratt. Gra on Jacka - chłopca, który prowokuje przemoc, strach i upadek zapoczątkowanej na bezludnej wyspie społeczności. Ze względu na młody wiek, jest to tak naprawdę jego pierwszy występ na ekranie. I warto śledzić, jak sobie radzi, bo niedługo zrobi się o nim znacznie głośniej. Znalazł się bowiem w obsadzie właśnie "Harry'ego Pottera" od HBO.

W nadchodzącym "Harrym Potterze" Lox Pratt wcieli się w Draco Malfoya. Można więc powiedzieć, że we "Władcy much" szlifuje już swój wizerunek czarnego charakteru. Według recenzentów emanuje on powagą i snobizmem, co czyni go idealnym do wspomnianej roli w adaptacji serii książek o młodym czarodzieju.

Więcej o HBO Max poczytasz na Spider's Web:

