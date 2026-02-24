Bestsellery Empiku 2025 rozdane. Kto wygrał?
Bestsellery Empiku 2025 dobiegły końca. Poznaliśmy zwycięzców w kategorii Książka, Muzyka, Film i Audio, a także dowiedzieliśmy się, kto został Okryciem Empiku i Twórcą Roku. Do kogo powędrowały statuetki? Oto wyniki rozdania nagród.
Bestsellery Empiku to nagrody, które co roku otrzymują twórcy nominowani w kategoriach: Książka, Muzyka, Film oraz Audio. O wygranej decydują wyniki sprzedaży. Oznacza to, że wraz z ogłoszeniem zwycięzców dowiedzieliśmy się również, co najchętniej wybierali kupujący w sklepach stacjonarnych Empiku i oraz na stronie internetowej sklepu.
Statuetkami zostali nagrodzeni również ci, którzy zostali nominowani w kategoriach Odkrycia Empiku oraz Twórca Roku. W tej pierwszej kategorii o wygranej decyduje jury, natomiast o zwycięstwie twórcy lub twórczyni minionego roku decydują głosy fanów. Kto w tym roku został nagrodzony? Oto wyniki.
Bestsellery Empiku 2025 - kto wygrał?
Na początku gali Ewa Schmidt i Marcin Prokop ogłosili, że nagrodę za najwyższą sprzedaż książek w ostatnich 10 latach otrzymał Remigiusz Mróz. Artystą muzycznym, który sprzedał największą ilość płyt w ostatniej dekadzie, został natomiast Dawid Podsiadło.
Nagrody w kategorii Film ogłosili Piotr Głowacki i Aleksandra Popławska. W kategorii Kino polskie triumfował film "Dom dobry" w reżyserii Wojciecha Smarzowskiego, a za produkcję familijną w kategorii Kino familijne nagrodę otrzymał tytuł "Zwierzogród 2" w reżyserii Jareda Busha.
Bestsellery Empiku w kategorii Muzyka wręczyli natomiast Kasia Nosowska oraz Mrozu. W tym roku wyróżnieni zostali zostali Kaśka Sochacka i Dawid Podsiadło za album "tylko haj" w kategorii Pop & Rock oraz Pezet za album "Muzyka Popularna" w kategorii Rap & Hip-hop.
Nagrody w kategorii Książka ogłosiły Katarzyna Grochola oraz Jolanta Kwaśniewska. W kategorii Literatura piękna zwyciężyła powieść Szczepana Twardocha "Null", a za najchętniej kupowany w zeszłym roku kryminał statuetkę zgarnął Sławek Gortych, autor "Schroniska, które zostało zapomniane". W kategorii Literatura popularna triumfowała powieść Suzanne Collins "Wschód słońca w dniu dożynek", a nagrodę za polską książkę dla dzieci otrzymali Yvette Żółtowska-Darska i Jacek Sarzało za książkę "Lamine Yamal. Złota nadzieja futbolu".
W 2025 roku najchętniej kupowanym audiobookiem okazał się "Błękit" Małgorzaty Oliwii Sobczak, który czyta Marcin Popczyński. Tymczasem statuetka za Superprodukcję audio została przyznana Robertowi Małeckiemu za "Rumor". Nagrody wręczyli Cezary Pazura i Agnieszka Dygant.
Jednym z najbardziej emocjonujących momentów było ogłoszenie Odkryć Empiku oraz Twórców Roku. Odkryciem Empiku jury okrzyknęło Dorotę Groyecką (kategoria Literatura za "Krwinki. Opowieść o stracie i nadziei"), maksa.tachasiuka (kategoria Muzyka za "Psy") oraz Marę Tamkovich (kategoria Film za "Pod Szarym Niebem"). Z kolei fani swoimi głosami zadecydowali, że tytułem Twórcy Roku zostają uhonorowani Remigiusz Mróz (Pisarz Roku) oraz Dawid Podsiadło (Artysta Muzyczny Roku).
Poniżej pełna lista nominowanych i zwycięzców. Wygrani zostali oznaczeni pogrubioną czcionką.
Bestsellery Empiku 2025: Książka - kto wygrał?
Literatura piękna
- Shō Ishida - "Zaleca się kota" (Wydawnictwo Marginesy)
- Melissa Da Costa - "Cały ten błękit" (Znak Literanova)
- Sally Rooney - "Intermezzo" (Wydawnictwo W.A.B.)
- Jakub Żulczyk - "Kandydat" (Świat Książki)
- Szczepan Twardoch - "Null" (Wydawnictwo Marginesy)
Kryminał
- Remigiusz Mróz - "Bezkarny" (Wydawnictwo Filia)
- Małgorzata Oliwia Sobczak - "Błękit. Kolory zła. Tom 5" (Wydawnictwo W.A.B.)
- Sławek Gortych - "Schronisko, które zostało zapomniane" (Wydawnictwo W.A.B.)
- Dan Brown - "Tajemnica tajemnic" (Wydawnictwo Sonia Draga)
- Harlan Coben - "Zanim powiesz żegnaj" (Wydawnictwo Albatros)
Literatura popularna
- Julia Popiel - "Blue Shirt. Scars on Ice. Tom 2" (Wydawnictwo NieZwykłe)
- Aleksandra Negrońska - "Childish. Teenagers. Tom 1" (Wydawnictwo NieZwykłe)
- Rebecca Yarros - "Onyx Storm. Onyksowa burza. Empireum. Tom 3" (Wydawnictwo Filia)
- Aleksandra Kondraciuk - "W otchłani spokoju. Venom. Tom 3" (Wydawnictwo NieZwykłe)
- Suzanne Collins - "Wschód słońca w dniu dożynek" (Must Read)
Literatura polska dla dzieci
- Adam Mirek - "Coś tu śmierdzi. Nauka, która wrze, bulgocze i wybucha" (Znak Emotikon)
- Katarzyna Wierzbicka - "Elf do zadań specjalnych 2" (Wydawnictwo Zielona Sowa)
- Eliza Piotrowska - "Kapibara Barbara" (Wydawnictwo Agora dla dzieci)
- Yvette Żółtowska-Darska, Jacek Sarzało - "Lamine Yamal. Złota nadzieja futbolu" (Wydawnictwo SQN)
- Urszula Młodnicka, Agnieszka Magdalena Waligóra - "Poznaj swoją złość, Pinku! Książka o złości i innych emocjach dla dzieci i dla rodziców trochę też" (Sensus)
Bestsellery Empiku: Muzyka - kto wygrał?
Pop & Rock
- Lisa - "Alter Ego" (Lloud Co | Sony Music Entertainment Poland)
- sanah - "Dwoje ludzieńków" (Magic Records | Universal Music Polska)
- Friendz - "FRIEND7" (Friendz | e-Muzyka)
- Kaśka Sochacka, Dawid Podsiadło - "tylko haj" (Pur Pur | Sony Music Entertainment Poland)
- Dawid Podsiadło, Artur Rojek - "Dawid Podsiadło i Artur Rojek na żywo w Katowicach (Zorza 2025)" (Pur Pur | Sony Music Entertainment Poland)
Rap & Hip-hop
- Pezet - "Muzyka Popularna" (Pezet Entertainment | e-Muzyka)
- Sobel - "Napisz Jak Będziesz" (Def Jam Poland | Universal Music Polska)
- Opał & Gibbs - "Połączenia 2" (Dopehouse Records | Step Hurt)
- White 2115 - "Rockst4R" (Sony Music Entertainment Poland)
- Avi - "WPR" (Moya Label | e-Muzyka)
Bestsellery Empiku 2025: Film - kto wygrał?
Kino polskie
- "100 dni do matury", reż. Mikołaj Piszczan, Ekipa Holding, Laniakea Pictures, Watchout Studio | Next Film
- "Dom dobry", reż. Wojciech Smarzowski, Lucky Bob | Warner Bros. Entertainment Polska
- "Piep*zyć Mickiewicza 2", reż. Sara Bustamante-Drozdek, Artrama, MTL Maxfilm | Forum Film
- "Teściowie 3", reż. Jakub Michalczuk, Akson Studio, TVN Warner Bros. Discovery | Next Film
- "Vinci 2", reż. Juliusz Machulski, WFDiF | Warner Bros. Entertainment Polska
Kino familijne
- "Jak wytresować smoka", reż. Dean DeBlois (Universal Pictures, DreamWorks Animation | United International Pictures)
- "Lilo & Stitch", reż. Dean Fleischer Camp (Walt Disney Pictures | Galapagos)
- "Minecraft: Film", reż. Jared Hess (Warner Bros. Pictures and Legendary Pictures | Galapagos)
- "Sonic 3: Szybki jak błyskawica", reż. Jeff Fowler (Paramount Pictures | Galapagos)
- "Zwierzogród 2", reż. Jared Bush (Byron Howard, Walt Disney Animation Studios I The Walt Disney Company)
Bestsellery Empiku 2025: Audio - kto wygrał?
Audiobook
- Małgorzata Oliwia Sobczak - "Błękit. Kolory zła. Tom 5" (Wydawnictwo W.A.B.), czyta Marcin Popczyński
- Remigiusz Mróz - "Kasprowy. Komisarz Forst. Tom 10" (Wydawnictwo Filia), czyta Krzysztof Gosztyła
- Alicja Sinicka - "Podopieczna" (Wydawnictwo W.A.B.), czyta Anna Dereszowska
- Katarzyna Wolwowicz - "Śladami twojej krwi" (Wydawnictwo Zwierciadło), czyta Filip Kosior
- Harlan Coben, Reese Witherspoon - "Zanim powiesz żegnaj" (Wydawnictwo Albatros), czyta Filip Kosior
Superprodukcja audio
- Wojciech Chmielarz, Jakub Ćwiek - "Najmilsi" (EmpikGo, Wydawnictwo W.A.B.)
- Robert Małecki - "Rumor" (EmpikGo, Wydawnictwo Literackie)
- Sławek Gortych - "Schronisko, które zostało zapomniane" (EmpikGo, Wydawnictwo W.A.B.)
- Barbara Sinica - "Spowiedź" (EmpikGo)
- Remigiusz Mróz - "Węzeł czasu" (EmpikGo, Wydawnictwo W.A.B.)
Odkrycia Empiku (głosowanie jury)
Literatura
- Magdalena Genow za książkę "Złodziejka Matek" (Wydawnictwo Biuro Literackie)
- Dorota Groyecka za książkę "Krwinki. Opowieść o stracie i nadziei" (Wydawnictwo W.A.B.)
- Emilia Konwerska za książkę "Rzeczy robione specjalnie" (Wydawnictwo ArtRage)
- Antonina Tosiek za książkę "Przepraszam za brzydkie pismo. Pamiętniki wiejskich kobiet" (Wydawnictwo Czarne)
- Zofia Zaleska za książkę "Zaniechanie" (Wydawnictwo Karakter)
Film
- Korek Bojanowski za film "Utrata równowagi" (Dynamo Film / Polski Instytut Sztuki Filmowej)
- Emi Buchwald za film "Nie ma Duchów w Mieszkaniu na Dobrej" (Studio Munka)
- Natalia Koniarz za film "Silver, Telemark" (Polski Instytut Sztuki Filmowej, Śląski Fundusz Filmowy)
- Jakub Piątek, Kuba Czekaj za serial "Aniela" (Netflix)
- Mara Tamkovich za film "Pod Szarym Niebem" (Media Corporation / Polski Instytut Sztuki Filmowej)
Muzyka
- Livka za "Czuły punkt"
- maks.tachasiuk za "Psy"
- Metro za "Nic nie płonie"
- Sara Girgis za "Serce"
- Vincento za "Bounce"
Twórca Roku (głosowanie fanów)
Pisarz Roku
- Sławek Gortych
- Remigiusz Mróz
- Aleksandra Negrońska
- Małgorzata Oliwia Sobczak
- Ewa Woydyłło
Artysta Muzyczny Roku
- Dawid Podsiadło
- sanah
- Kaśka Sochacka
- PRO8L3M
- Lady Pank
