Bestsellery Empiku 2025 rozdane. Kto wygrał?

Bestsellery Empiku 2025 dobiegły końca. Poznaliśmy zwycięzców w kategorii Książka, Muzyka, Film i Audio, a także dowiedzieliśmy się, kto został Okryciem Empiku i Twórcą Roku. Do kogo powędrowały statuetki? Oto wyniki rozdania nagród.

Anna Bortniak
bestsellery empiku 2025 kto wygral lista zwyciezcy nominowani
Bestsellery Empiku to nagrody, które co roku otrzymują twórcy nominowani w kategoriach: Książka, Muzyka, Film oraz Audio. O wygranej decydują wyniki sprzedaży. Oznacza to, że wraz z ogłoszeniem zwycięzców dowiedzieliśmy się również, co najchętniej wybierali kupujący w sklepach stacjonarnych Empiku i oraz na stronie internetowej sklepu.

Statuetkami zostali nagrodzeni również ci, którzy zostali nominowani w kategoriach Odkrycia Empiku oraz Twórca Roku. W tej pierwszej kategorii o wygranej decyduje jury, natomiast o zwycięstwie twórcy lub twórczyni minionego roku decydują głosy fanów. Kto w tym roku został nagrodzony? Oto wyniki.

Bestsellery Empiku 2025 - kto wygrał?

Na początku gali Ewa Schmidt i Marcin Prokop ogłosili, że nagrodę za najwyższą sprzedaż książek w ostatnich 10 latach otrzymał Remigiusz Mróz. Artystą muzycznym, który sprzedał największą ilość płyt w ostatniej dekadzie, został natomiast Dawid Podsiadło.

Remigiusz Mróz. Fot. Mieszko Piętka
Dawid Podsiadło. Fot. Mieszko Piętka

Nagrody w kategorii Film ogłosili Piotr Głowacki i Aleksandra Popławska. W kategorii Kino polskie triumfował film "Dom dobry" w reżyserii Wojciecha Smarzowskiego, a za produkcję familijną w kategorii Kino familijne nagrodę otrzymał tytuł "Zwierzogród 2" w reżyserii Jareda Busha.

Wojciech Smarzowski. Fot. Mieszko Piętka

Bestsellery Empiku w kategorii Muzyka wręczyli natomiast Kasia Nosowska oraz Mrozu. W tym roku wyróżnieni zostali zostali Kaśka Sochacka i Dawid Podsiadło za album "tylko haj" w kategorii Pop & Rock oraz Pezet za album "Muzyka Popularna" w kategorii Rap & Hip-hop.

Nagrody w kategorii Książka ogłosiły Katarzyna Grochola oraz Jolanta Kwaśniewska. W kategorii Literatura piękna zwyciężyła powieść Szczepana Twardocha "Null", a za najchętniej kupowany w zeszłym roku kryminał statuetkę zgarnął Sławek Gortych, autor "Schroniska, które zostało zapomniane". W kategorii Literatura popularna triumfowała powieść Suzanne Collins "Wschód słońca w dniu dożynek", a nagrodę za polską książkę dla dzieci otrzymali Yvette Żółtowska-Darska i Jacek Sarzało za książkę "Lamine Yamal. Złota nadzieja futbolu".

Sławek Gortych. Fot. Jacek Kurnikowski
Szczepan Twardoch. Fot. Jacek Kurnikowski
Yvette Żółtowska-Darska i Jacek Sarzało. Fot. Jacek Kurnikowski

W 2025 roku najchętniej kupowanym audiobookiem okazał się "Błękit" Małgorzaty Oliwii Sobczak, który czyta Marcin Popczyński. Tymczasem statuetka za Superprodukcję audio została przyznana Robertowi Małeckiemu za "Rumor". Nagrody wręczyli Cezary Pazura i Agnieszka Dygant.

Małgorzata Oliwia Sobczak i Marcin Popczyński. Fot. Jacek Kurnikowski
Robert Małecki. Fot. Jacek Kurnikowski

Jednym z najbardziej emocjonujących momentów było ogłoszenie Odkryć Empiku oraz Twórców Roku. Odkryciem Empiku jury okrzyknęło Dorotę Groyecką (kategoria Literatura za "Krwinki. Opowieść o stracie i nadziei"), maksa.tachasiuka (kategoria Muzyka za "Psy") oraz Marę Tamkovich (kategoria Film za "Pod Szarym Niebem"). Z kolei fani swoimi głosami zadecydowali, że tytułem Twórcy Roku zostają uhonorowani Remigiusz Mróz (Pisarz Roku) oraz Dawid Podsiadło (Artysta Muzyczny Roku).

Poniżej pełna lista nominowanych i zwycięzców. Wygrani zostali oznaczeni pogrubioną czcionką.

Bestsellery Empiku 2025: Książka - kto wygrał?

Bestsellery Empiku 2025: Książka - kto wygrał?

Literatura piękna

  • Shō Ishida - "Zaleca się kota" (Wydawnictwo Marginesy)
  • Melissa Da Costa - "Cały ten błękit" (Znak Literanova)
  • Sally Rooney - "Intermezzo" (Wydawnictwo W.A.B.)
  • Jakub Żulczyk - "Kandydat" (Świat Książki)
  • Szczepan Twardoch - "Null" (Wydawnictwo Marginesy)

Kryminał

  • Remigiusz Mróz - "Bezkarny" (Wydawnictwo Filia)
  • Małgorzata Oliwia Sobczak - "Błękit. Kolory zła. Tom 5" (Wydawnictwo W.A.B.)
  • Sławek Gortych - "Schronisko, które zostało zapomniane" (Wydawnictwo W.A.B.)
  • Dan Brown - "Tajemnica tajemnic" (Wydawnictwo Sonia Draga)
  • Harlan Coben - "Zanim powiesz żegnaj" (Wydawnictwo Albatros)

Literatura popularna

  • Julia Popiel - "Blue Shirt. Scars on Ice. Tom 2" (Wydawnictwo NieZwykłe)
  • Aleksandra Negrońska - "Childish. Teenagers. Tom 1" (Wydawnictwo NieZwykłe)
  • Rebecca Yarros - "Onyx Storm. Onyksowa burza. Empireum. Tom 3" (Wydawnictwo Filia)
  • Aleksandra Kondraciuk - "W otchłani spokoju. Venom. Tom 3" (Wydawnictwo NieZwykłe)
  • Suzanne Collins - "Wschód słońca w dniu dożynek" (Must Read)

Literatura polska dla dzieci

  • Adam Mirek - "Coś tu śmierdzi. Nauka, która wrze, bulgocze i wybucha" (Znak Emotikon)
  • Katarzyna Wierzbicka - "Elf do zadań specjalnych 2" (Wydawnictwo Zielona Sowa)
  • Eliza Piotrowska - "Kapibara Barbara" (Wydawnictwo Agora dla dzieci)
  • Yvette Żółtowska-Darska, Jacek Sarzało - "Lamine Yamal. Złota nadzieja futbolu" (Wydawnictwo SQN)
  • Urszula Młodnicka, Agnieszka Magdalena Waligóra - "Poznaj swoją złość, Pinku! Książka o złości i innych emocjach dla dzieci i dla rodziców trochę też" (Sensus)

Bestsellery Empiku: Muzyka - kto wygrał?

Pop & Rock

  • Lisa - "Alter Ego" (Lloud Co | Sony Music Entertainment Poland)
  • sanah - "Dwoje ludzieńków" (Magic Records | Universal Music Polska)
  • Friendz - "FRIEND7" (Friendz | e-Muzyka)
  • Kaśka Sochacka, Dawid Podsiadło - "tylko haj" (Pur Pur | Sony Music Entertainment Poland)
  • Dawid Podsiadło, Artur Rojek - "Dawid Podsiadło i Artur Rojek na żywo w Katowicach (Zorza 2025)" (Pur Pur | Sony Music Entertainment Poland)

Rap & Hip-hop

  • Pezet - "Muzyka Popularna" (Pezet Entertainment | e-Muzyka)
  • Sobel - "Napisz Jak Będziesz" (Def Jam Poland | Universal Music Polska)
  • Opał & Gibbs - "Połączenia 2" (Dopehouse Records | Step Hurt)
  • White 2115 - "Rockst4R" (Sony Music Entertainment Poland)
  • Avi - "WPR" (Moya Label | e-Muzyka)

Bestsellery Empiku 2025: Film - kto wygrał?

Kino polskie

  • "100 dni do matury", reż. Mikołaj Piszczan, Ekipa Holding, Laniakea Pictures, Watchout Studio | Next Film
  • "Dom dobry", reż. Wojciech Smarzowski, Lucky Bob | Warner Bros. Entertainment Polska
  • "Piep*zyć Mickiewicza 2", reż. Sara Bustamante-Drozdek, Artrama, MTL Maxfilm | Forum Film
  • "Teściowie 3", reż. Jakub Michalczuk, Akson Studio, TVN Warner Bros. Discovery | Next Film
  • "Vinci 2", reż. Juliusz Machulski, WFDiF | Warner Bros. Entertainment Polska

Kino familijne

  • "Jak wytresować smoka", reż. Dean DeBlois (Universal Pictures, DreamWorks Animation | United International Pictures)
  • "Lilo & Stitch", reż. Dean Fleischer Camp (Walt Disney Pictures | Galapagos)
  • "Minecraft: Film", reż. Jared Hess (Warner Bros. Pictures and Legendary Pictures | Galapagos)
  • "Sonic 3: Szybki jak błyskawica", reż. Jeff Fowler (Paramount Pictures | Galapagos)
  • "Zwierzogród 2", reż. Jared Bush (Byron Howard, Walt Disney Animation Studios I The Walt Disney Company)

Bestsellery Empiku 2025: Audio - kto wygrał?

Audiobook

  • Małgorzata Oliwia Sobczak - "Błękit. Kolory zła. Tom 5" (Wydawnictwo W.A.B.), czyta Marcin Popczyński
  • Remigiusz Mróz - "Kasprowy. Komisarz Forst. Tom 10" (Wydawnictwo Filia), czyta Krzysztof Gosztyła
  • Alicja Sinicka - "Podopieczna" (Wydawnictwo W.A.B.), czyta Anna Dereszowska
  • Katarzyna Wolwowicz - "Śladami twojej krwi" (Wydawnictwo Zwierciadło), czyta Filip Kosior
  • Harlan Coben, Reese Witherspoon - "Zanim powiesz żegnaj" (Wydawnictwo Albatros), czyta Filip Kosior

Superprodukcja audio

  • Wojciech Chmielarz, Jakub Ćwiek - "Najmilsi" (EmpikGo, Wydawnictwo W.A.B.)
  • Robert Małecki - "Rumor" (EmpikGo, Wydawnictwo Literackie)
  • Sławek Gortych - "Schronisko, które zostało zapomniane" (EmpikGo, Wydawnictwo W.A.B.)
  • Barbara Sinica - "Spowiedź" (EmpikGo)
  • Remigiusz Mróz - "Węzeł czasu" (EmpikGo, Wydawnictwo W.A.B.)

Odkrycia Empiku (głosowanie jury)

Literatura

  • Magdalena Genow za książkę "Złodziejka Matek" (Wydawnictwo Biuro Literackie)
  • Dorota Groyecka za książkę "Krwinki. Opowieść o stracie i nadziei" (Wydawnictwo W.A.B.)
  • Emilia Konwerska za książkę "Rzeczy robione specjalnie" (Wydawnictwo ArtRage)
  • Antonina Tosiek za książkę "Przepraszam za brzydkie pismo. Pamiętniki wiejskich kobiet" (Wydawnictwo Czarne)
  • Zofia Zaleska za książkę "Zaniechanie" (Wydawnictwo Karakter)

Film

  • Korek Bojanowski za film "Utrata równowagi" (Dynamo Film / Polski Instytut Sztuki Filmowej)
  • Emi Buchwald za film "Nie ma Duchów w Mieszkaniu na Dobrej" (Studio Munka)
  • Natalia Koniarz za film "Silver, Telemark" (Polski Instytut Sztuki Filmowej, Śląski Fundusz Filmowy)
  • Jakub Piątek, Kuba Czekaj za serial "Aniela" (Netflix)
  • Mara Tamkovich za film "Pod Szarym Niebem" (Media Corporation / Polski Instytut Sztuki Filmowej)

Muzyka

  • Livka za "Czuły punkt"
  • maks.tachasiuk za "Psy"
  • Metro za "Nic nie płonie"
  • Sara Girgis za "Serce"
  • Vincento za "Bounce"

Twórca Roku (głosowanie fanów)

Pisarz Roku

  • Sławek Gortych
  • Remigiusz Mróz
  • Aleksandra Negrońska
  • Małgorzata Oliwia Sobczak
  • Ewa Woydyłło

Artysta Muzyczny Roku

  • Dawid Podsiadło
  • sanah
  • Kaśka Sochacka
  • PRO8L3M
  • Lady Pank
Czytaj więcej w Spider's Web:

Anna Bortniak
24.02.2026 22:29
Tagi: bestselleryEmpiknagrody
