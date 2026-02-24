Bestsellery Empiku 2025 rozdane. Kto wygrał?

Ładowanie...

Bestsellery Empiku to nagrody, które co roku otrzymują twórcy nominowani w kategoriach: Książka, Muzyka, Film oraz Audio. O wygranej decydują wyniki sprzedaży. Oznacza to, że wraz z ogłoszeniem zwycięzców dowiedzieliśmy się również, co najchętniej wybierali kupujący w sklepach stacjonarnych Empiku i oraz na stronie internetowej sklepu.

Statuetkami zostali nagrodzeni również ci, którzy zostali nominowani w kategoriach Odkrycia Empiku oraz Twórca Roku. W tej pierwszej kategorii o wygranej decyduje jury, natomiast o zwycięstwie twórcy lub twórczyni minionego roku decydują głosy fanów. Kto w tym roku został nagrodzony? Oto wyniki.

Bestsellery Empiku 2025 - kto wygrał?

Na początku gali Ewa Schmidt i Marcin Prokop ogłosili, że nagrodę za najwyższą sprzedaż książek w ostatnich 10 latach otrzymał Remigiusz Mróz. Artystą muzycznym, który sprzedał największą ilość płyt w ostatniej dekadzie, został natomiast Dawid Podsiadło.

Nagrody w kategorii Film ogłosili Piotr Głowacki i Aleksandra Popławska. W kategorii Kino polskie triumfował film "Dom dobry" w reżyserii Wojciecha Smarzowskiego, a za produkcję familijną w kategorii Kino familijne nagrodę otrzymał tytuł "Zwierzogród 2" w reżyserii Jareda Busha.

Bestsellery Empiku w kategorii Muzyka wręczyli natomiast Kasia Nosowska oraz Mrozu. W tym roku wyróżnieni zostali zostali Kaśka Sochacka i Dawid Podsiadło za album "tylko haj" w kategorii Pop & Rock oraz Pezet za album "Muzyka Popularna" w kategorii Rap & Hip-hop.

Nagrody w kategorii Książka ogłosiły Katarzyna Grochola oraz Jolanta Kwaśniewska. W kategorii Literatura piękna zwyciężyła powieść Szczepana Twardocha "Null", a za najchętniej kupowany w zeszłym roku kryminał statuetkę zgarnął Sławek Gortych, autor "Schroniska, które zostało zapomniane". W kategorii Literatura popularna triumfowała powieść Suzanne Collins "Wschód słońca w dniu dożynek", a nagrodę za polską książkę dla dzieci otrzymali Yvette Żółtowska-Darska i Jacek Sarzało za książkę "Lamine Yamal. Złota nadzieja futbolu".

W 2025 roku najchętniej kupowanym audiobookiem okazał się "Błękit" Małgorzaty Oliwii Sobczak, który czyta Marcin Popczyński. Tymczasem statuetka za Superprodukcję audio została przyznana Robertowi Małeckiemu za "Rumor". Nagrody wręczyli Cezary Pazura i Agnieszka Dygant.

Jednym z najbardziej emocjonujących momentów było ogłoszenie Odkryć Empiku oraz Twórców Roku. Odkryciem Empiku jury okrzyknęło Dorotę Groyecką (kategoria Literatura za "Krwinki. Opowieść o stracie i nadziei"), maksa.tachasiuka (kategoria Muzyka za "Psy") oraz Marę Tamkovich (kategoria Film za "Pod Szarym Niebem"). Z kolei fani swoimi głosami zadecydowali, że tytułem Twórcy Roku zostają uhonorowani Remigiusz Mróz (Pisarz Roku) oraz Dawid Podsiadło (Artysta Muzyczny Roku).

Poniżej pełna lista nominowanych i zwycięzców. Wygrani zostali oznaczeni pogrubioną czcionką.

Bestsellery Empiku 2025: Książka - kto wygrał?

Literatura piękna

Shō Ishida - "Zaleca się kota" (Wydawnictwo Marginesy)

Melissa Da Costa - "Cały ten błękit" (Znak Literanova)

Sally Rooney - "Intermezzo" (Wydawnictwo W.A.B.)

Jakub Żulczyk - "Kandydat" (Świat Książki)

Szczepan Twardoch - "Null" (Wydawnictwo Marginesy)

Kryminał

Remigiusz Mróz - "Bezkarny" (Wydawnictwo Filia)

Małgorzata Oliwia Sobczak - "Błękit. Kolory zła. Tom 5" (Wydawnictwo W.A.B.)

Sławek Gortych - "Schronisko, które zostało zapomniane" (Wydawnictwo W.A.B.)

Dan Brown - "Tajemnica tajemnic" (Wydawnictwo Sonia Draga)

Harlan Coben - "Zanim powiesz żegnaj" (Wydawnictwo Albatros)

Literatura popularna

Julia Popiel - "Blue Shirt. Scars on Ice. Tom 2" (Wydawnictwo NieZwykłe)

Aleksandra Negrońska - "Childish. Teenagers. Tom 1" (Wydawnictwo NieZwykłe)

Rebecca Yarros - "Onyx Storm. Onyksowa burza. Empireum. Tom 3" (Wydawnictwo Filia)

Aleksandra Kondraciuk - "W otchłani spokoju. Venom. Tom 3" (Wydawnictwo NieZwykłe)

Suzanne Collins - "Wschód słońca w dniu dożynek" (Must Read)

Literatura polska dla dzieci

Adam Mirek - "Coś tu śmierdzi. Nauka, która wrze, bulgocze i wybucha" (Znak Emotikon)

Katarzyna Wierzbicka - "Elf do zadań specjalnych 2" (Wydawnictwo Zielona Sowa)

Eliza Piotrowska - "Kapibara Barbara" (Wydawnictwo Agora dla dzieci)

Yvette Żółtowska-Darska, Jacek Sarzało - "Lamine Yamal. Złota nadzieja futbolu" (Wydawnictwo SQN)

Urszula Młodnicka, Agnieszka Magdalena Waligóra - "Poznaj swoją złość, Pinku! Książka o złości i innych emocjach dla dzieci i dla rodziców trochę też" (Sensus)

Bestsellery Empiku: Muzyka - kto wygrał?

Pop & Rock

Lisa - "Alter Ego" (Lloud Co | Sony Music Entertainment Poland)

sanah - "Dwoje ludzieńków" (Magic Records | Universal Music Polska)

Friendz - "FRIEND7" (Friendz | e-Muzyka)

Kaśka Sochacka, Dawid Podsiadło - "tylko haj" (Pur Pur | Sony Music Entertainment Poland)

Dawid Podsiadło, Artur Rojek - "Dawid Podsiadło i Artur Rojek na żywo w Katowicach (Zorza 2025)" (Pur Pur | Sony Music Entertainment Poland)

Rap & Hip-hop

Pezet - "Muzyka Popularna" (Pezet Entertainment | e-Muzyka)

Sobel - "Napisz Jak Będziesz" (Def Jam Poland | Universal Music Polska)

Opał & Gibbs - "Połączenia 2" (Dopehouse Records | Step Hurt)

White 2115 - "Rockst4R" (Sony Music Entertainment Poland)

Avi - "WPR" (Moya Label | e-Muzyka)

Bestsellery Empiku 2025: Film - kto wygrał?

Kino polskie

"100 dni do matury", reż. Mikołaj Piszczan, Ekipa Holding, Laniakea Pictures, Watchout Studio | Next Film

"Dom dobry", reż. Wojciech Smarzowski, Lucky Bob | Warner Bros. Entertainment Polska

"Piep*zyć Mickiewicza 2", reż. Sara Bustamante-Drozdek, Artrama, MTL Maxfilm | Forum Film

"Teściowie 3", reż. Jakub Michalczuk, Akson Studio, TVN Warner Bros. Discovery | Next Film

"Vinci 2", reż. Juliusz Machulski, WFDiF | Warner Bros. Entertainment Polska

Kino familijne

"Jak wytresować smoka", reż. Dean DeBlois (Universal Pictures, DreamWorks Animation | United International Pictures)

"Lilo & Stitch", reż. Dean Fleischer Camp (Walt Disney Pictures | Galapagos)

"Minecraft: Film", reż. Jared Hess (Warner Bros. Pictures and Legendary Pictures | Galapagos)

"Sonic 3: Szybki jak błyskawica", reż. Jeff Fowler (Paramount Pictures | Galapagos)

"Zwierzogród 2", reż. Jared Bush (Byron Howard, Walt Disney Animation Studios I The Walt Disney Company)

Bestsellery Empiku 2025: Audio - kto wygrał?

Audiobook

Małgorzata Oliwia Sobczak - "Błękit. Kolory zła. Tom 5" (Wydawnictwo W.A.B.), czyta Marcin Popczyński

Remigiusz Mróz - "Kasprowy. Komisarz Forst. Tom 10" (Wydawnictwo Filia), czyta Krzysztof Gosztyła

Alicja Sinicka - "Podopieczna" (Wydawnictwo W.A.B.), czyta Anna Dereszowska

Katarzyna Wolwowicz - "Śladami twojej krwi" (Wydawnictwo Zwierciadło), czyta Filip Kosior

Harlan Coben, Reese Witherspoon - "Zanim powiesz żegnaj" (Wydawnictwo Albatros), czyta Filip Kosior

Superprodukcja audio

Wojciech Chmielarz, Jakub Ćwiek - "Najmilsi" (EmpikGo, Wydawnictwo W.A.B.)

Robert Małecki - "Rumor" (EmpikGo, Wydawnictwo Literackie)

Sławek Gortych - "Schronisko, które zostało zapomniane" (EmpikGo, Wydawnictwo W.A.B.)

Barbara Sinica - "Spowiedź" (EmpikGo)

Remigiusz Mróz - "Węzeł czasu" (EmpikGo, Wydawnictwo W.A.B.)

Odkrycia Empiku (głosowanie jury)

Literatura

Magdalena Genow za książkę "Złodziejka Matek" (Wydawnictwo Biuro Literackie)

Dorota Groyecka za książkę "Krwinki. Opowieść o stracie i nadziei" (Wydawnictwo W.A.B.)

Emilia Konwerska za książkę "Rzeczy robione specjalnie" (Wydawnictwo ArtRage)

Antonina Tosiek za książkę "Przepraszam za brzydkie pismo. Pamiętniki wiejskich kobiet" (Wydawnictwo Czarne)

Zofia Zaleska za książkę "Zaniechanie" (Wydawnictwo Karakter)

Film

Korek Bojanowski za film "Utrata równowagi" (Dynamo Film / Polski Instytut Sztuki Filmowej)

Emi Buchwald za film "Nie ma Duchów w Mieszkaniu na Dobrej" (Studio Munka)

Natalia Koniarz za film "Silver, Telemark" (Polski Instytut Sztuki Filmowej, Śląski Fundusz Filmowy)

Jakub Piątek, Kuba Czekaj za serial "Aniela" (Netflix)

Mara Tamkovich za film "Pod Szarym Niebem" (Media Corporation / Polski Instytut Sztuki Filmowej)

Muzyka

Livka za "Czuły punkt"

maks.tachasiuk za "Psy"

Metro za "Nic nie płonie"

Sara Girgis za "Serce"

Vincento za "Bounce"

Twórca Roku (głosowanie fanów)

Pisarz Roku

Sławek Gortych

Remigiusz Mróz

Aleksandra Negrońska

Małgorzata Oliwia Sobczak

Ewa Woydyłło

Artysta Muzyczny Roku

Dawid Podsiadło

sanah

Kaśka Sochacka

PRO8L3M

Lady Pank

