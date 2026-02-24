REKLAMA
Robert Carradine nie żyje. Znany aktor miał 71 lat

Nie żyje Robert Carradine. Aktor znany z "Zemsty frajerów" i "Lizzie McGuire" odebrał sobie życie w związku z chorobą. Miał 71 lat.

Anna Bortniak
robert carradine nie zyje aktor lizzie mcguire
Robert Carradine wystąpił w 100 produkcjach, choć znany był głównie z serii "Zemsty frajerów", gdzie wcielał się w Lewisa Skolnicka oraz z serialu Disneya "Lizzie McGuire", który emitowany był w latach 2001-2004. Grał tam Sama McGuire'a, ojca Lizzie. Zmarł w wieku 71 lat. TMZ podaje, Carradine odbrał sobie życie po prawie dwudziestoletniej walce z chorobą afektywną dwubiegunową.

Robert Carradine nie żyje. Grał w Zemście frajerów i Lizzie McGuire

Aktora pożegnała Hilary Duff, która zagrała tytułową córkę Carradine'a w "Lizzie McGuire". Duff napisała na Instagramie:

To boli. Naprawdę trudno jest zmierzyć się z rzeczywistością starego przyjaciela. W rodzinie McGuire było tyle ciepła i zawsze czułam się tak zaopiekowana przez moich ekranowych rodziców. Będę im za to dozgonnie wdzięczna. Z głębokim smutkiem dowiedziałam się, że Bobby cierpiał. Serce mi pęka z żalu za nim, jego rodziną i wszystkimi, którzy go kochali.

Carradine'a pożegnał również inny gwiazdor "Lizzie McGuire", Jake Thomas, który w serialu grał z kolei brata Lizzie:

Dziś serce mnie boli. Miałem szczęście znać Bobby'ego przez większość życia. Był jednym z najfajniejszych facetów, jakich można spotkać. Zabawny, pragmatyczny, czasem zrzędliwy, zawsze trochę ekscentryczny. Był utalentowanym aktorem, muzykiem i reżyserem. Ale przede wszystkim był częścią rodziny. Mam wiele miłych wspomnień z jego i jego rodziny przez całe życie. Dobre chwile, trudne chwile i mnóstwo śmiechu pomiędzy nimi. Wzorowałem się na nim, dorastając. A później zdałem sobie sprawę, że on też uważał mnie za całkiem fajnego. Więc chyba robiłem coś dobrze.

Oprócz "Lizzie McGuire" i "Zemsty frajerów" Carradine'a można był również zobaczyć w ponad 100 produkcjach, m.in. "Django", "Duchy Marsa", "Ucieczka z Los Angeles", "Wielka czerwona jedynka", "Kowboje" czy "Ząb i pazur".

Anna Bortniak
24.02.2026 09:10
Tagi: AktorzyŚmierć
