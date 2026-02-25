REKLAMA
Wielki powrót Teda Lasso. Kiedy premiera 4. sezonu?

Blisko trzy lata czekania na nową odsłonę jednego z najpiękniejszych seriali Apple’a. Po wcześniejszym ogłoszeniu, że hit „Ted Lasso” powróci z 4. sezonem tego lata, otrzymaliśmy konkrety dotyczące premiery. Nareszcie.

Michał Jarecki
ted lasso 4 sezon kiedy premiera
Hannah Waddingham, Juno Temple, Brendan Hunt, Brett Goldstein i Jeremy Swift powracają, by ponownie wcielić się w swoje cudowne role: Rebeki Welton, Keeley Jones, trenera Bearda, Roya Kenta oraz Lesliego Higginsa. Dołączą, rzecz jasna, do gwiazdy i współtwórcy tego ogrzewającego serce serialu, Jasona Sudeikisa, który znów sportretuje tytułowego Teda Lasso.

Jak wiemy, fabuła 4. sezonu produkcji skupi się tym razem na kobiecej drużynie piłkarskiej. A kiedy będziemy mogli się z nią zapoznać?

Ted Lasso, sezon 4. - kiedy premiera w Apple TV?

Po wcześniejszym ogłoszeniu, że sportowy komediodramat platformy powróci latem 2026 r., potwierdzono już oficjalnie: premiera odbędzie się w sierpniu. Informację przekazała Hannah Waddingham podczas rozmowy z Deadline na gali BAFTA. Laureatka nagrody Emmy początkowo nie była pewna, czy może ujawnić tę wiadomość, jednak ostatecznie potwierdziła termin:

Sierpień, tak sądzę. Czy mogę powiedzieć sierpień? A jeśli się pomylę? Ale tak, myślę, że to sierpień.

Długo wyczekiwany 4. rozdział tego pod wieloma względami przełomowego serialu znajduje się obecnie w produkcji i wprowadzi do stałej obsady kilka nowych nazwisk. Tanya Reynolds, Jude Mack, Faye Marsey, Rex Hayes, Aisling Sharkey, Abbie Hern oraz Grant Feely to aktorzy, których widzowie zobaczą w nowych odcinkach w tym roku.

Feely zagra Henry’ego, syna Teda. Aktor wcześniej wystąpił jako młody Luke Skywalker w serialu „Obi-Wan Kenobi”. Postać Henry’ego była dotąd grana przez Gusa Turnera, jednak bohater ma teraz 12 lat. Istotna zmiana dotyczy również Phila Dunstera, odtwórcy roli Jamiego Tartta - aktor nie powróci jako stały członek obsady z powodu konfliktów harmonogramów.

Więcej informacji o nowym rozdziale serii, która nieoczekiwanie rozgrzała i podbiła serca widowni, najpewniej poznamy wraz z zakończeniem zdjęć i nadejściem lata, w tym także odpowiedź na pytanie, czy inne znane twarze - jak Dunster - pojawią się przynajmniej gościnnie.

Co ciekawe, do zespołu producentów wykonawczych dołączył Jack Burditt - laureat nagrody Emmy pracujący wcześniej przy sitcomach „Współczesna rodzina” czy „Rockefeller Plaza 30”. Wraz ze współtwórcami serialu - Jasonem Sudeikisem, Brendanem Huntem, Joe Kellym i Billem Lawrence’em - będzie nadzorował dalszy rozwój tej jednej z najważniejszych oryginalnych produkcji Apple TV, nagrodzonej dotąd aż 13 statuetkami Emmy.

Finał 3. sezonu zamknął pewien etap tej historii i utorował drogę nowemu kierunkowi opowieści.

