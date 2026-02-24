Tom Hanks zagra byłego prezydenta USA. Podobieństwo jest uderzające

Ładowanie...

Wybitne role Hanksa można wymieniać, i wymieniać. Aktor wcielał się nie tylko w postacie fikcyjne, ale również w bohaterów, którzy kiedyś żyli i brali udział w przedstawionych w produkcjach wydarzeniach. Do takich tytułów można zaliczyć legendarnego "Szeregowca Ryana", gdzie Hanks portretował Kapitana Johna H. Millera, film "Sully" - tu Hanks gra tytułowego kapitana Chesleya "Sully'ego" Sullenbergera - czy też produkcję "Most szpiegów", w której wciela się w Jamesa B. Donovana.

Już niebawem do kolekcji filmów, gdzie Hanks portretuje bohaterów inspirowanych prawdziwymi osobami, dołączy produkcja "Lincoln w Bardo". Aktor zagra tam szesnastego prezydenta Stanów Zjednoczonych, Abrahama Lincolna. To idealny kandydat - podobieństwo między Hanksem a Lincolnem jest uderzające.

Tom Hanks zagra Abrahama Lincolna w filmie Lincoln w Bardo

"Lincoln w Bardo" to film oparty o bestsellerową powieść George'a Saundersa o tym samym tytule. Fabuła powieści osadzona jest w czasach wojny secesyjnej, podczas której śmierć codziennie zbiera swoje żniwo. W tym czasie umiera również Willie, syn prezydenta Abrahama Lincolna. Podczas gdy matka chłopca przeżywa żałobę, zamykając się w sobie, ojciec co noc odwiedza grobowiec syna i walczy z wewnętrznym rozdarciem. Mimo że nie może poradzić sobie po stracie, to jest jednocześnie świadom tego, że jest odpowiedzialny za swój kraj.

Deadline donosi, że film od Straburns Industries będzie hybrydowy. Oznacza to, że połączy ze sobą elementy aktorstwa i animacji poklatkowej, aby zgłębić jeden z najbardziej intymnych momentów z życia byłego prezydenta USA. Produkcja skupi się na wątku zmarłego synka, poruszając takie tematy jak miłość, empatia i człowiek w obliczu żałoby, pokazując również różnorodnych bohaterów - historycznych i wymyślonych na potrzeby filmu.

Porównując zdjęcia Hanksa i Lincolna, można stwierdzić, że aktor jest idealnym kandydatem do tej roli. Gdyby produkcja była w pełni filmem aktorskim, charakteryzacja mogłaby zdziałać cuda i Hanks byłby nie do poznania.

Reżyserem i producentem będzie nominowany do Oscara Duke Johnson ("Anomalisa", "Community"). Funkcję producentów wykonawczych będą pełnić natomiast Steven Shareshian, Aaron Mitchell i Saunders.

Zdjęcie główne: Shutterstock.

Anna Bortniak 24.02.2026 10:17

