Gdzie obejrzeć Bestsellery Empiku 2025? Lista nominowanych

Bestsellery Empiku to nagrody, które co roku otrzymują twórcy nominowani w kategoriach książkowych, muzycznych, filmowych oraz audio. Statuetkę mają szansę zgarnąć również ci, którzy pojawili się w kategorii Odkrycia Empiku oraz Twórca Roku. O wygranej decydują wyniki sprzedaży, co oznacza, że dowiemy się również, co najchętniej wybierali kupujący w sklepach stacjonarnych i online oraz aplikacjach Empiku.

Bestsellery Empiku 2025 - gdzie obejrzeć galę w TV i online?

Tegoroczna gala wręczenia Bestsellerów Empiku odbędzie się 24 lutego o godzinie 20:15. Wydarzenie będzie można obejrzeć w telewizji na kanale TVN, który będzie transmitował galę na żywo, ale również online. Internauci mogą śledzić Bestsellery Empiku 2025 za pośrednictwem oficjalnych kanałów Empiku na YouTubie i Facebooku. W pierwszym przypadku transmisja online będzie wzbogacona o dodatkowe występy, natomiast w drugim - o tłumaczenie symultaniczne na język migowy.

Podczas wydarzenia, które poprowadzi Marcin Prokop, wystąpią zarówno polscy, jak i zagraniczni artyści. Wśród nich: Dawid Podsiadło, Kaśka Sochacka, Pezet, Mrozu, Zalia, Piotr Rogucki, bracia Kacperczyk, Kukon, IGO, Daria ze Śląska, a także Jessie Ware, JJ (Austria) oraz Muzyczne Odkrycia Empiku 2025, czyli Livka, maks.tachasiuk, Metro, Vincento i Sara Girgis.

Bestsellery Empiku 2025 - nominowani

Bestsellery Empiku 2025: Książka

Literatura piękna

Melissa Da Costa - "Cały ten błękit" (Znak Literanova)

Sally Rooney - "Intermezzo" (Wydawnictwo W.A.B.)

Jakub Żulczyk - "Kandydat" (Świat Książki)

Szczepan Twardoch - "Null" (Wydawnictwo Marginesy)

Shō Ishida - "Zaleca się kota" (Wydawnictwo Marginesy)

Kryminał

Remigiusz Mróz - "Bezkarny" (Wydawnictwo Filia)

Małgorzata Oliwia Sobczak - "Błękit. Kolory zła. Tom 5" (Wydawnictwo W.A.B.)

Sławek Gortych - "Schronisko, które zostało zapomniane" (Wydawnictwo W.A.B.)

Dan Brown - "Tajemnica tajemnic" (Wydawnictwo Sonia Draga)

Harlan Coben - "Zanim powiesz żegnaj" (Wydawnictwo Albatros)

Literatura popularna

Julia Popiel - "Blue Shirt. Scars on Ice. Tom 2" (Wydawnictwo NieZwykłe)

Aleksandra Negrońska - "Childish. Teenagers. Tom 1" (Wydawnictwo NieZwykłe)

Rebecca Yarros - "Onyx Storm. Onyksowa burza. Empireum. Tom 3" (Wydawnictwo Filia)

Aleksandra Kondraciuk - "W otchłani spokoju. Venom. Tom 3" (Wydawnictwo NieZwykłe)

Suzanne Collins - "Wschód słońca w dniu dożynek" (Must Read)

Literatura polska dla dzieci

Adam Mirek - "Coś tu śmierdzi. Nauka, która wrze, bulgocze i wybucha" (Znak Emotikon)

Katarzyna Wierzbicka - "Elf do zadań specjalnych 2" (Wydawnictwo Zielona Sowa)

Eliza Piotrowska - "Kapibara Barbara" (Wydawnictwo Agora dla dzieci)

Yvette Żółtowska-Darska, Jacek Sarzało - "Lamine Yamal. Złota nadzieja futbolu" (Wydawnictwo SQN)

Urszula Młodnicka, Agnieszka Magdalena Waligóra - "Poznaj swoją złość, Pinku! Książka o złości i innych emocjach dla dzieci i dla rodziców trochę też" (Sensus)

Bestsellery Empiku 2025: Muzyka

Pop & Rock

Lisa - "Alter Ego" (Lloud Co | Sony Music Entertainment Poland)

sanah - "Dwoje ludzieńków" (Magic Records | Universal Music Polska)

Friendz - "FRIEND7" (Friendz | e-Muzyka)

Kaśka Sochacka, Dawid Podsiadło - "tylko haj" (Pur Pur | Sony Music Entertainment Poland)

Dawid Podsiadło, Artur Rojek - "Dawid Podsiadło i Artur Rojek na żywo w Katowicach (Zorza 2025)" (Pur Pur | Sony Music Entertainment Poland)

Rap & Hip-hop

Pezet - "Muzyka Popularna" (Pezet Entertainment | e-Muzyka)

Sobel - "Napisz Jak Będziesz" (Def Jam Poland | Universal Music Polska)

Opał & Gibbs - "Połączenia 2" (Dopehouse Records | Step Hurt)

White 2115 - "Rockst4R" (Sony Music Entertainment Poland)

Avi - "WPR" (Moya Label | e-Muzyka)

Bestsellery Empiku 2025: Film

Kino polskie

"100 dni do matury", reż. Mikołaj Piszczan, Ekipa Holding, Laniakea Pictures, Watchout Studio | Next Film

"Dom dobry", reż. Wojciech Smarzowski, Lucky Bob | Warner Bros. Entertainment Polska

"Piep*zyć Mickiewicza 2", reż. Sara Bustamante-Drozdek, Artrama, MTL Maxfilm | Forum Film

"Teściowie 3", reż. Jakub Michalczuk, Akson Studio, TVN Warner Bros. Discovery | Next Film

"Vinci 2", reż. Juliusz Machulski, WFDiF | Warner Bros. Entertainment Polska

Kino familijne

"Jak wytresować smoka", reż. Dean DeBlois (Universal Pictures, DreamWorks Animation | United International Pictures)

"Lilo & Stitch", reż. Dean Fleischer Camp (Walt Disney Pictures | Galapagos)

"Minecraft: Film", reż. Jared Hess (Warner Bros. Pictures and Legendary Pictures | Galapagos)

"Sonic 3: Szybki jak błyskawica", reż. Jeff Fowler (Paramount Pictures | Galapagos)

"Zwierzogród 2", reż. Jared Bush (Byron Howard, Walt Disney Animation Studios I The Walt Disney Company)

Bestsellery Empiku 2025: Audio

Audiobook

Małgorzata Oliwia Sobczak - "Błękit. Kolory zła. Tom 5" (Wydawnictwo W.A.B.), czyta Marcin Popczyński

Remigiusz Mróz - "Kasprowy. Komisarz Forst. Tom 10" (Wydawnictwo Filia), czyta Krzysztof Gosztyła

Alicja Sinicka - "Podopieczna" (Wydawnictwo W.A.B.), czyta Anna Dereszowska

Katarzyna Wolwowicz - "Śladami twojej krwi" (Wydawnictwo Zwierciadło), czyta Filip Kosior

Harlan Coben, Reese Witherspoon - "Zanim powiesz żegnaj" (Wydawnictwo Albatros), czyta Filip Kosior

Superprodukcja audio

Wojciech Chmielarz, Jakub Ćwiek - "Najmilsi" (EmpikGo, Wydawnictwo W.A.B.)

Robert Małecki - "Rumor" (EmpikGo, Wydawnictwo Literackie)

Sławek Gortych - "Schronisko, które zostało zapomniane" (EmpikGo, Wydawnictwo W.A.B.)

Barbara Sinica - "Spowiedź" (EmpikGo)

Remigiusz Mróz - "Węzeł czasu" (EmpikGo, Wydawnictwo W.A.B.)

Odkrycia Empiku (głosowanie jury)

Literatura

Magdalena Genow za książkę "Złodziejka Matek" (Wydawnictwo Biuro Literackie)

Dorota Groyecka za książkę "Krwinki. Opowieść o stracie i nadziei" (Wydawnictwo W.A.B.)

Emilia Konwerska za książkę "Rzeczy robione specjalnie" (Wydawnictwo ArtRage)

Antonina Tosiek za książkę "Przepraszam za brzydkie pismo. Pamiętniki wiejskich kobiet" (Wydawnictwo Czarne)

Zofia Zaleska za książkę "Zaniechanie" (Wydawnictwo Karakter)

Film

Korek Bojanowski za film "Utrata równowagi" (Dynamo Film / Polski Instytut Sztuki Filmowej)

Emi Buchwald za film "Nie ma Duchów w Mieszkaniu na Dobrej" (Studio Munka)

Natalia Koniarz za film "Silver, Telemark" (Polski Instytut Sztuki Filmowej, Śląski Fundusz Filmowy)

Jakub Piątek, Kuba Czekaj za serial "Aniela" (Netflix)

Mara Tamkovich za film "Pod Szarym Niebem" (Media Corporation / Polski Instytut Sztuki Filmowej)

Muzyka

Livka za "Czuły punkt"

maks.tachasiuk za "Psy"

Metro za "Nic nie płonie"

Sara Girgis za "Serce"

Vincento za "Bounce"

Twórca Roku (głosowanie fanów)

Pisarz Roku

Sławek Gortych

Remigiusz Mróz

Aleksandra Negrońska

Małgorzata Oliwia Sobczak

Ewa Woydyłło

Artysta Muzyczny Roku

Dawid Podsiadło

sanah

Kaśka Sochacka

PRO8L3M

Lady Pank

23.02.2026 21:07

